Οικονομία

Πυρόπληκτοι: Αναστολή πλειστηριασμών για 6 μήνες

Τι αναφέρει η υπουργική απόφαση για τις περιοχές στις οποίες θα υπάρξει αναστολή των πλειστηριασμών. Ποιους οφειλέτες αφορά το "πάγωμα".

(εικόνα αρχείου)

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:

"Αναστέλλονται για έξι (6) μήνες πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πυρκαγιές των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη.

Στο πλαίσιο της απόφασης, αναστέλλεται η διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών κρατήσεων για έξι (6) μήνες και αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.

Δικαιούχοι της αναστολής είναι φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από την 23η Ιουλίου έως και την 7η Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αττικής Νοτίου Αιγαίου και Πελοποννήσου. Ειδικότερα, δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις που πιστοποιούνται ως πληγείσες από βεβαίωση της Περιφέρειας και εντάσσονται στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής προς πληττόμενες επιχειρήσεις, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία πιστοποιείται ότι έχουν υποστεί ζημίες στις κατοικίες τους, στο πλαίσιο της ένταξής τους στο σχήμα παροχής στεγαστικής συνδρομής και αποζημίωσης οικοσκευής.

Αναλυτικά η χορήγηση της αναστολής αφορά στους πληγέντες από τις πυρκαγιές:

της 23ης Ιουλίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της 26ης Ιουλίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της 19ης Αυγούστου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της 21ης Αυγούστου 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου, Καβάλας και Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Εύβοιας και Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της 22ας Αυγούστου 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής της 23ης Αυγούστου 2023, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της 26ης Αυγούστου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της 31ης Αυγούστου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου της 2ας και 7ης Σεπτεμβρίου σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Υπενθυμίζεται πως είχε προηγηθεί Υπουργική Απόφαση για τη χορήγηση αναστολής πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας σε πληγέντες από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το διάστημα 17 έως 27 Ιουλίου σε περιοχές των Περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και Θεσσαλίας".





