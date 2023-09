Αθλητικά

Τένις: Ο Ναδάλ... ετοιμάζεται να “κρεμάσει την ρακέτα του”

Ο ράφα Ναδάλ, ετοιμάζεται να ανακοινώσει το τέλος της ενεργούς δράσης του, χωρίς πάντως να... δείνχνει βιαστικός!

Ο ζωντανός θρύλος του ισπανικού και του παγκόσμιου τένις, Ραφαέλ Ναδάλ, επιβεβαίωσε ότι το 2024 θα είναι «ίσως» η χρονιά που θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση, μετά από οκτώ μήνες απουσίας και δύο επεμβάσεις για τον τραυματισμό του στο ισχίο.

«Είπα ότι είναι πιθανό το 2024 να είναι η τελευταία μου χρονιά, αλλά δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω 100% γιατί δεν ξέρω», είπε χαρακτηριστικά ο 37χρονος κάτοχος 22 Grand Slam μιλώντας στο κανάλι «Movistar+» και πρόσθεσε: «Ανυπομονώ να παίξω ξανά και να είμαι ξανά ανταγωνιστικός. Αλλά η ιδέα είναι να μην επιστρέψω για να κατακτήσω το Ρολάν Γκαρός ή το Αυστραλιανό Όπεν. Ο κόσμος δεν πρέπει να εκπλήσσεται, όλα αυτά είναι πολύ μακριά, γνωρίζω τις δυσκολίες που αντιμετωπίζω».

Υπενθυμίζεται, ότι στις 18 Μαΐου, ο Ναδάλ αποχώρησε από το Ρολάν Γκαρός, ένα τουρνουά που κατέκτησε δεκατέσσερις (14!) φορές, λόγω τραυματισμού στο αριστερό ισχίο που υπέστη στο Αυστραλιανό Όπεν τον Ιανουάριο.

Παράλληλα, ο Ισπανός πρωταθλητής, αποκάλυψε ότι πριν από λίγους μήνες υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση στο ισχίο του και συνέχισε: «Χωρίς αμφιβολία, θα ήθελα να ήμουν ο τενίστας με τον μεγαλύτερο αριθμό Grand Slam. Αλλά αυτό δεν με απογοητεύει. Νομίζω ότι ο Νόβακ το βιώνει αυτό με πιο έντονο τρόπο από εμένα».

ΠΟσον αφορά, τέλος, στον νεαρό συμπατριώτη του και διάδοχο του στο παγκόσμιο στερέωμα, Κάρλος Αλκαράθ, ο Ναδάλ, σχολίασε: «Εχει την δυνατότητα για τα πάντα. Αλλά εάν έπρεπε να του πω κάτι, θα ήταν να συνεχίσει να βελτιώνεται».

