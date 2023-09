Οικονομία

Χατζηδάκης: Νέα μέτρα στήριξης ύψους 1 δις ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εξειδίκευση των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Αναλυτικά τα μέτρα για τη στήριξη του εισοδήματος των πολιτών, αλλά και την πάταξη της φοροδιαφυγής.

-

Σε τέσσερις άξονες εντάσσονται οι πρωτοβουλίες που θα αναλάβει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών το επόμενο διάστημα, σε εξειδίκευση των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, όπως ανακοίνωσαν σε συνέντευξη Τύπου, ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης και οι υφυπουργοί Χάρης Θεοχάρης και Θάνος Πετραλιάς.

Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, θα υπάρξουν και νέα μέτρα ύψους 1 δις ευρώ για τη στήριξη του εισοδήματος των πολιτών.

Ειδικότερα, όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, οι 4 άξονες αφορούν σε:

Τραπεζικό σύστημα, με ένταση του ανταγωνισμού και ενίσχυση της ρευστότητας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, με έμφαση στις νέες τεχνολογίες και περιορισμό των μετρητών.

Στήριξη του εισοδήματος των πολιτών, μένοντας πιστοί στην επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος 0,7% του ΑΕΠ εφέτος.

Μέτρα για τις φυσικές καταστροφές.

Σχετικά με τις τράπεζες, ο υπουργός αναφέρθηκε σε 5 άξονες:

Επέκταση της χορήγησης δανείων (ακόμη και στεγαστικών) και από μη τραπεζικά ιδρύματα.

Συνέχιση του προγράμματος «Ηρακλής» για εκκρεμότητες στις συστημικές τράπεζες και στον 5ο πυλώνα.

Κατάθεση σχεδίου νόμου για υποχρεωτικούς κανόνες διαφάνειας και υποχρεώσεων για τους servicers.

Επέκταση, με προτεραιότητα στις συναλλαγές των ελευθέρων επαγγελματιών με πολίτες, της πρωτοβουλίας των τραπεζών να γίνονται οι διατραπεζικές συναλλαγές έως 500 ευρώ χωρίς προμήθεια.

Απομείωση της συμμετοχής του Δημοσίου στο ΤΧΣ.

Από την πλευρά του, ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε σε 10 μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Ολοκληρώνεται τους πρώτους μήνες του 2024 η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS. Αφορά σε περίπου 450.000 επιχειρήσεις.

Υποχρεωτικά καθίστανται τα ηλεκτρονικά τιμολόγια από το 2024. Τα έσοδα δεν θα μπορούν να υπολείπονται αυτών που δηλώνονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Τα τιμολόγια εξόδων θα προσμετρώνται μόνο εάν έχουν διαβιβαστεί στο MyData.

Υποχρεωτική το 2024 η εφαρμογή MyData.

Υποχρεωτική κατοχή συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών (EFT/POS) και από τους υπόλοιπους κλάδους της λιανικής.

Υποχρεωτικές αγοραπωλησίες ακινήτων μόνο με τραπεζικά συστήματα πληρωμής.

Ενεργοποίηση του ψηφιακού δελτίου αποστολής, πιλοτικά στις αρχές του 2024 και πλήρως έως το τέλος του επόμενου έτους.

Αύξηση του προστίμου χρήσης μετρητών άνω των 500 ευρώ, στο διπλάσιο της συναλλαγής.

Πληρωμή εντός του 2024 των προνοιακών επιδομάτων μέσω χρεωστικών καρτών.

Αποκλεισμός των παραβατών λαθρεμπορίας από τη συνεργασία με όλες τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων.

Παρεμβάσεις στις ψηφιακές πλατφόρμες. Ειδικότερα:

ΦΠΑ και τέλος παρεπιδημούντων και φόρος διαμονής σε νομικά πρόσωπα. Υποχρεωτική έναρξη δραστηριότητας για φυσικά πρόσωπα με άνω των τριών ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αυστηριοποίηση του ορισμού της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Π.χ. σε περίπτωση που διατίθεται το σύνολο των διαμερισμάτων μιας πολυκατοικίας, θα θεωρείται τουριστικό κατάλυμα. Αυστηριοποίηση των ελέγχων και των προστίμων.

Τέλος, ο κ. Πετραλιάς αναφέρθηκε σε 13 μέτρα, μεταξύ των οποίων είναι τα εξής:

Νέα αύξηση των συντάξεων περίπου 3% από 1/12024, με κόστος 400 εκατ. ευρώ.

Έκτακτη ενίσχυση 100- 200 ευρώ σε συνταξιούχους με προσωπική διαφορά. Αφορά σε περίπου 250.000 άτομα, με δημοσιονομικό κόστος 107 εκατ. ευρώ.

Αύξηση από τον Δεκέμβριο κατά 8% του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Αφορά σε περίπου 225.000 άτομα, με κόστος 43 εκατ. ευρώ.

Επιστροφή από τον Οκτώβριο του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο.

Το επίδομα θέρμανσης θα είναι όπως και πέρυσι, με δύο διαφορές: Για κάθε τέκνο το επίδομα αυξάνεται από 3.000 σε 5.000 ευρώ, ενώ θα δικαιούνται και οι ελεύθεροι επαγγελματίες με ετήσιο τζίρο έως 80.000 ευρώ. Δεν θα υπάρξει επιδότηση στην αντλία και το μέτρο δεν θα είναι οριζόντιο, αλλά θα αφορά μόνο σε όσους έχουν πραγματικά ανάγκη.

Πρόγραμμα εναέριας διάσωσης έξι βάσεων ελικοπτέρων, με ετήσιο κόστος 25 εκατ. ευρώ.

Αύξηση της αποζημίωσης διανυκτέρευσης των ένστολων του νέου μισθολογίου από 1/1/2024, με ετήσιο κόστος 12 εκατ. ευρώ.

Αύξηση του πτητικού επιδόματος για 300 πιλότους πυροσβεστικών εναέριων μέσων.

Επέκταση της κάρτας αγορών (market pass) έως το τέλος του έτους για τις πληγείσες περιοχές του Έβρου και της Θεσσαλίας, με αύξηση στα 44 ευρώ.

Το κόστος των νέων μέτρων για τη διετία 2023- 2024 ανέρχεται σε 1 δισ. ευρώ και συνολικά για την περίοδο αυτή σε 2,5 δισ. ευρώ, χωρίς τις αποζημιώσεις για τις φυσικές καταστροφές.

Σχετικά με τα μέτρα για τις φυσικές καταστροφές, σε αυτά περιλαμβάνονται:

Συμπληρωματικός προϋπολογισμός 600 εκατ. ευρώ.

Ξεχωριστός λογαριασμός από 1/1/2024 ύψους 600 εκατ. ευρώ ανά έτος στο Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Ένταξη νέων έργων υποδομής έως 2,2 δισ. ευρώ στο ΕΣΠΑ και στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Τέλος κλιματικής αλλαγής, συμπληρωματικό του τέλους διαμονής, και στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, με όφελος 240 εκατ. ευρώ ετησίως.

Υποχρεωτική ασφάλιση (κτιρίων, αποθεματικών κ.λπ.) από το 2024 στις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο άνω των 2 εκατ. ευρώ. Αφορά σε 16.268 νομικά πρόσωπα με το 87,5% του συνολικού τζίρου.

Κινητοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κατασκοπεία - Πόρος: Το πολυτελές road trip των Τούρκων κατηγορούμενων

Disney World: Αρκούδα περιφερόταν στο πάρκο ψυχαγωγίας (εικόνες)

Ενδοοικογενειακή βία – Βόλος: Την έδειρε και μετά της έδωσε μαχαίρι για να τον σκοτώσει!