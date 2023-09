Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Κόντρα Κασσελάκη - Αχτσιόγλου για το debate με “καρφιά”… μέσω Παππά

Την πρώτη έντονη αντιπαράθεση μετά τον πρώτο γύρο των εκλογών έχουν οι υποψήφιοι για την διαδοχή του Αλέξη Τσίπρα, “στην σκιά” της στήριξης Κασσελάκη από τον Νίκο Παππά.

Σε σύγκρουση των δύο διεκδικητών της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ οδήγησε η πρόταση της Έφης Αχτσιόγλου μέσω του ΑΝΤ1 στον Στέφανο Κασσελάκη για την διεξαγωγή debate και κυρίως η άρνηση του κ. Κασσελάκη για τηλεοπτική αντιπαράθεση με την ανθυποψήφια του.

Η Έφη Αχτσιόγλου, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 είπε πως το debate θα γινόταν για να μάθουν και οι πολίτες τις θέσεις του κ. Κασσελάκη για μείζονα ζητήματα, καθώς μέχρι τώρα δεν τις έχει εκφράζει δημοσίως, αναφέροντας μεταξύ άλλων τομείς όπως τα ελληνοτουρκικά, τα εργασιακά και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Παρά την άρνηση του Στέφανου Κασσελάκη, που έγινε με χρήση μιας θέσης του Ευκλείδη Τσακαλώτου, η Έφη Αχτσιόγλου επιμένει στη διεξαγωγή ντιμπέιτ, με ανάρτησή της στα social media.

Εκείνη επικαλέστηκε την θέση του Νίκου Παππά ο οποίος το πρωί ανακοίνωσε ότι στηρίζει τον κ. Κασσελάκη, πως «θα ήταν τεράστιο λάθος να μη μιλήσουμε, με συντροφικότητα, μπροστά στους δημοκρατικούς πολίτες», χαρακτηρίζοντας ως «απαραίτητο» το debate.

Η πρόταση, η άρνηση και η επιμονή για το debate

To θέμα ανακίνησε το πρωί της Τρίτης η ΄΅Εφη Αχτσιόγλου, μιλώντας στον ΑΝΤ1, όπου είπε ό,τι «ζήτησα από τους Γραμματείς του κόμματος να γίνει ένα debate με τον κ. Κασσελάκη. Το ζήτησα από τους Γραμματείς για να το ζητήσουν από τον κ. Κασσελάκη και να δούμε. Εγώ είμαι απολύτως ανοιχτή για το πότε να γίνει το debate, άλλωστε εγώ το ζήτησα»

Επικαλούμενος την ενότητα Κασσελάκης για debate: Έφη, έλα να κάνουμε μαζί περιοδεία

Την «ενότητα» προέταξε ο Στέφανος Κασσελάκης, απαντώντας στην πρόταση της Έφης Αχτσιόγλου για debate μεταξύ τους, γράφοντας στα social media «Debate με τον Κ.Μητσοτάκη. Όπως εύστοχα έχει πει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος: Εμείς είμαστε σύντροφοι, όχι αντίπαλοι. Με την Έφη η Σύγχρονη Αριστερά δε μας θέλει απέναντι, αλλά μαζί. Το «μαζί» που ζήτησαν 150.000 προοδευτικοί πολίτες στην κάλπη. Την καλώ σε κοινή περιοδεία. Να πάμε ενωμένοι στην κοινωνία».

Debate με τον Κ.Μητσοτάκη.

Όπως εύστοχα έχει πει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος: Εμείς είμαστε σύντροφοι, όχι αντίπαλοι.

Με την Έφη η Σύγχρονη Αριστερά δε μας θέλει απέναντι, αλλά μαζί. Το «μαζί» που ζήτησαν 150.000 προοδευτικοί πολίτες στην κάλπη. Την καλώ σε κοινή περιοδεία. Να πάμε… — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) September 19, 2023

Απαντώντας, σε ανάρτηση της, η Έφη Αχτσιόγλου γράφει «Ακριβώς επειδή είμαστε σύντροφοι. Για έναν ειλικρινή και ουσιαστικό διάλογο επί των διακριτών μας πολιτικών θέσεων για τον κοινό μας στόχο, την ανατροπή της δεξιάς κυβέρνησης. Από σεβασμό στα χιλιάδες μέλη μας που θέλουν να μάθουν τις θέσεις μας. Όπως εύστοχα είχε πει ο Νίκος Παππάς: Θα ήταν τεράστιο λάθος να μη μιλήσουμε, με συντροφικότητα, μπροστά στους δημοκρατικούς πολίτες. Απαραίτητο το debate ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος».

Στήριξη Παππά στον Κασσελάκη

Λίγη ώρα μετά από την συνάντηση τους στην Βουλή το πρωί της Τρίτης και τις δηλώσεις που ακολούθησαν, όπου ανακοίνωσαν την συνεργασία τους για τον δεύτερο γύρο των εκλογών στον ΣΥΡΙΖΑ για την διαδοχή του Αλέξη Τσίπρα, οι Στέφανος Κασσελάκης και Νίκος Πάππας εξέδωσαν κοινή δήλωση για την μάχη του κ. Κασσελάκη κόντρα στην Έφη Αχτσιόγλου, η οποία μίλησε σήμερα στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Συνεργάτες του Νίκου Παππά διευκρίνιζαν ότι ο πρώην Υπουργός «δεν επιθυμεί να είναι πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, εάν εκλεγεί ο Στέφανος Κασσελάκης» και ότι μάλιστα «δεν συζήτησαν καν αυτό το ενδεχόμενο», λέγοντας ακόμη ότι ο Νίκος Παππάς «είπε πως ο Σωκράτης Φάμελλος κάνει καλά αυτήν την δουλειά»

Η κοινή δήλωση Κασσελάκη – Παππά

«Ανταποκρινόμαστε στο μήνυμα της τεράστιας συμμετοχής του δημοκρατικού κόσμου στη διαδικασία της 17ης του Σεπτέμβρη. Οι 150.000 πολίτες, που περίμεναν για μία ή δύο ώρες στην ουρά, σάρωσαν σενάρια κρίσης που απεργάζονται οι πολιτικοί μας αντίπαλοι. Έστειλαν μήνυμα ενότητας.

Ένα μήνυμα που μας δεσμεύει όλους και όλες για κοινή πορεία στη βάση της ιδρυτικής μας διακήρυξης, η οποία ψηφίστηκε ομόφωνα και η οποία συσπειρώνει τον κόσμο από την αριστερά ως το προοδευτικό κέντρο. Οικοδομούμε το κόμμα των μελών, με ουσιαστική συμμετοχή και απόφαση σε όλα τα επίπεδα, με περιφερειακή οργάνωση και αξιοποίηση όλων των στελεχών. Ενεργοποιούμε τα δίκτυα της παράταξης.

Δημιουργούμε την πατριωτική, σύγχρονη, κυβερνώσα παράταξη. Υπερασπιζόμαστε:

την εξωτερική πολιτική που άσκησε η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα την περίοδο 2015 - 2019. Διεκδικούμε λύσεις στην εξωτερική πολιτική στη βάση του Διεθνούς Δικαίου.

τ ην προοπτική μιας χώρας όπου κάθε άνθρωπος θα μπορεί να ζήσει το δικό του Ελληνικό Όνειρο: να αναπτύσσει ελεύθερα τις δυνατότητές του, με δικαιοσύνη, εντιμότητα και δημοκρατία.

Ξανακερδίζουμε:

τον κόσμο της εργασίας, τους μισθωτούς τους αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες, τους συνταξιούχους, τους ανθρώπους του πολιτισμού, τη μεσαία τάξη και την υγιή μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα.

τον κόσμο από την αριστερά ως το προοδευτικό κέντρο.

Από σήμερα χτίζουμε τη Μεγάλη Παράταξη της νίκης για να ανασυγκροτήσουμε την Ελλάδα με θεσμικές αλλαγές και δικαιοσύνη παντού. Ξεκινάμε από αυτή την Κυριακή για τη νίκη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Συμμετοχή, Ενότητα, Νίκη».









