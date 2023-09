Υγεία - Περιβάλλον

“Daniel” - Θεσσαλία: δεκάδες νέα κρούσματα γαστεντερίτιδας και υποψία λεπτοσπειρίωσης

Ανησυχία συνεχίζουν να προκαλούν τα επιδημιολογικά δεδομένα της περιοχής σχετικά με μεταδοτικές μολυσματικές ασθένειες από τα στάσιμα νερά.

Σε Καρδίτσα, Λάρισα, Τρίκαλα και Μαγνησία προσήλθαν την Τρίτη στις 26 δομές του ΕΣΥ 1. 388 άτομα. Από αυτούς προέκυψαν 55 νέα κρούσματα γαστρεντερίτιδας, 105 νέα κρούσματα λοίμωξης του αναπνευστικού, 6 νέες νοσηλείες λόγω γαστρεντερίτιδας και 19 νέες νοσηλείες λόγω λοίμωξης του αναπνευστικού. Επίσης εξετάστηκαν 3 δείγματα (είχαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας), εκ των οποίων τα δυο ήταν νοροϊός και το τρίτο σαλμονέλα μάλλον τροφιμογενης. Επίσης στη Λάρισα υπάρχει ένα πιθανό κρούσμα λεπτοσπείρωσης, το οποίο διερευνάται εργαστηριακά.

