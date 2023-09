Πολιτική

Ανδρουλάκης από Θεσσαλία: Task force για ανασυγκρότηση και αξιοποίηση όλων των πόρων με διαφάνεια και ταχύτητα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οδοιπορικό στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας πραγματοποίησαν ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης και η Πρόεδρος της ευρω-ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Ιράτσε Γκαρσία Πέρες.

-

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης και η Πρόεδρος της Ευρω-ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Ιράτσε Γκαρσία Πέρες, πραγματοποίησαν οδοιπορικό στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας.

Πρώτος σταθμός ήταν το χωριό Μεταμόρφωση στον Δήμο Παλαμά, συνέχισαν στο Κεραμίδι Φαρκαδόνας, ενώ επισκέφθηκαν κτηνοτροφική μονάδα στη Ζηλευτή Τρικάλων. Οι ιδιοκτήτες της κτηνοτροφικής μονάδας, ανέφεραν στον κ. Ανδρουλάκη και στην Ιράτσε Γκαρσία Πέρες, πώς αναμένουν να δούν πότε θα έρθουν να μαζέψουν τα ζώα. «Κανείς δεν μπορεί να μας δώσει καμία κατευθυντήρια γραμμή. "Θα έρθουμε αύριο..'' κι έχουν περάσει δώδεκα ημέρες. Στην αρχή δεν είχαμε πρόσβαση λόγω των νερών και πλέον δεν έχουμε πρόσβαση λόγω των νεκρών ζώων. Οπότε είμαστε στο μηδέν» συμπλήρωσαν.

Από την πλευρά του ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε πως «το ότι δέκα ημέρες μετά δεν έχει γίνει αποκομιδή χιλιάδων νεκρών ζώων, είναι ενδεικτικό της ανικανότητας, της αβελτηρίας και πρέπει άμεσα - αύριο το πρωί -, είτε με τον στρατό, είτε με άλλο τρόπο να γίνει η αποκομιδή και η καύση όλων αυτών των ζώων».

Σε δηλώσεις του ο κ. Ανδρουλάκης, αφού ευχαρίστησε την πρόεδρο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, τόνισε οτι χρειάζονται τα ευρωπαϊκά ταμεία να στηρίξουν την παραγωγική ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας.«Ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε ένα σχέδιο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όμως, τα περισσότερα χρήματα ήταν κονδύλια που ήδη δικαιούνταν η χώρα μας. Εμείς θέλουμε νέους πόρους κι ένα σύγχρονο σχέδιο. Γι' αυτό προτείναμε από το βήμα της ΔΕΘ τη συγκρότηση μιας task force με ομάδες εργασίας, για να αξιοποιηθούν τα χρήματα με διαφάνεια και ταχύτητα χωρίς ίχνος πελατειασμού που τον ζήσαμε στην περίπτωση του «Ιανού» με την καταστροφή και την καθυστέρηση της αντιμετώπισης όλων των επιπτώσεων αυτής της περιπέτειας πριν από τρία χρόνια», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Μίλησε για απόλυτη ανικανότητα του επιτελικού κράτους του κ. Μητσοτάκη υποστηρίζοντας ότι « ακόμη και σήμερα, εδώ στη Θεσσαλία, χιλιάδες νεκρά ζώα δεν έχουν καεί, δεν έχουν περισυλλεγεί. Είναι μια αδιανόητη κατάσταση. Αυτό αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν προτεραιότητες για την υγειονομική προστασία των πολιτών».

Χαρακτήρισε δικαιολογίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας για εμπειρική αντιμετώπιση των φαινομένων που αφορούσαν τη διαχείριση υδάτων αντί ολοκληρωμένου σχεδίου και πρόσθεσε πώς είναι άμεση ανάγκη να βρεθεί μια λύση και για τους μαθητές στις πληγείσες περιοχές.

Εξέφρασε τέλος τα συλλυπητήρια στις οικογένειες των πέντε συνανθρώπων μας, που έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους, στν Λιβύη.

Η Πρόεδρος τη ευρω-ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Ιράτσε Γκαρσία Πέρες σημείωσε μεταξύ άλλων ότι η ευρω-ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, συζήτησε και ζήτησε μια συνολική αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης.« Ήρθαμε να δούμε τα να συζητήσουμε με τους πληγέντες. Και να είστε σίγουροι ότι θα παλέψουμε με νύχια και με δόντια ούτως ώστε να υπάρχουν οι κατάλληλοι πόροι για να ξαναφτιαχτεί η ζωή αυτών των ανθρώπων και αυτό να γίνει με τη διαφάνεια, που απαιτείται. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ούτως ώστε να κινητοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως είναι το Ταμείο Αλληλεγγύης, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Σοσιαλδημοκρατίας, προκειμένου να βελτιώσουμε τη ζωή αυτών των ανθρώπων που έμειναν χωρίς τίποτα, που δεν έχουν σπίτια».

Αναφέρθηκε και στο ζήτημα της πρόληψης καλώντας την ελληνική κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη όχι μόνο να επέμβει για να αντιμετωπίσει τις καταστροφές που έγιναν, αλλά πρέπει να υπάρχει μια συνολική πολιτική πρόληψης, ούτως ώστε να μην ξαναγίνουν αυτά τα τραγικά γεγονότα.

Την αποστολή πλαισίωσαν η Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ευαγγελία Λιακούλη, ο Ευρωβουλευτής Νίκος Παπανδρέου, ο υποψήφιος περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας και ο Γραμματέας του Τομέα Περιβάλλοντος Παναγιώτης Δημόπουλος.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Ξέχασαν παιδί σε σχολικό λεωφορείο

Θερμαϊκός: Ψαράδες εντόπισαν νεκρή αγελάδα να επιπλέει στη θάλασσα (εικόνες)

Αλεξανδρούπολη: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένα βαγόνια του ΟΣΕ (εικόνες)