Κοινωνία

Εμπορικό Ναυτικό - Θάνατος δοκίμου: Το μοιραίο εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ινδία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για τις συνθήκες θανάτου της 20χρονης. Σήμερα το "τελευταίο αντίο. Κλειστοί οι παιδικοί σταθμοί.

-

Συγκλονισμένη είναι η ναυτική οικογένεια και η τοπική κοινωνία της Κω από τον αδόκητο χαμό της 20χρονης δοκίμου του Εμπορικού Ναυτικού, Μαριάννας Τσίγκα.

Στελέχη του Λιμενικού ανζητούν τις τις συνθήκες πίσω από τον θάνατο της 20χρονης, η οποία έχασε τη ζωή της από μολυσματική ασθένεια.

Η Μαριάννα Τσίγκα από την Κω, φέρεται να πέθανε μετά από τσίμπημα μολυσμένου κουνουπιού, από το οποίο προκλήθηκαν πολλαπλά εγκεφαλικά.

Η άτυχη κοπέλα αρρώστησε στην Ινδία, μεταφέρθηκε στην Αίγυπτο και στη συνέχεια σε ιδιωτική κλινική και σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου έφυγε από τη ζωή στις 17 Σεπτεμβρίου.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το μικρόβιο να μεταδόθηκε από τσίμπημα κουνουπιού, κατά τη διάρκεια του «παρθενικού» ταξιδιού της νεαρής σπουδάστριας της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού στην Ινδία.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης, δήλωσε «Συγκλονισμένος με τον αδόκητο θάνατο της Μαρίας-Άννας Τσίγκα, Δόκιμου Πλοιάρχου, μέλους πληρώματος υπό ελληνικής σημαίας δεξαμενόπλοιου. Η σκέψη όλων μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους της Μαρίας-Άννας. Ειλικρινή συλλυπητήρια.»

Συγκλονισμένος με τον αδόκητο θάνατο της Μαρίας-Άννας Τσίγκα, Δόκιμου Πλοιάρχου, μέλους πληρώματος υπό ελληνικής σημαίας δεξαμενόπλοιου.



Η σκέψη όλων μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους της Μαρίας-Άννας. Ειλικρινή συλλυπητήρια. — Χρήστος Στυλιανίδης - Christos Stylianides (@StylianidesEU) September 19, 2023

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος



«Ασθένεια δοκίμου του Εμπορικού Ναυτικού σε δεξαμενόπλοιο στο εξωτερικό και θάνατός της



Ενημερώθηκε το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος–Ελληνικής Ακτοφυλακής την 17-09-2023 από την πλοιοκτήτρια εταιρεία, αναφορικά με ασθένεια 20χρονης ναυτικού (ειδικότητας δοκίμου Πλοιάρχου), μέλους πληρώματος υπό ελληνικής σημαίας δεξαμενόπλοιου, η οποία είχε ναυτολογηθεί για την εκτέλεση του εκπαιδευτικού της πλου.



Η ανωτέρω ασθένησε μετά τον απόπλου του δεξαμενόπλοιου από λιμένα Σίκκα Ινδίας, με αποτέλεσμα να αποναυτολογηθεί σε λιμένα Σουέζ Αιγύπτου. Η 20χρονη δόκιμος, επαναπατρίστηκε στις 02-09-2023 με μέριμνα της εταιρείας μαζί με ιατρικό συνοδό, μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική της Αττικής και εν συνεχεία σε νοσοκομείο, όπου και απεβίωσε την 17-09-2023. Διενεργείται προανάκριση».

Φως από το ιατροδικαστικό πόρισμα

Η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση, ενώ την ίδια ώρα, μέλη του πληρώματος δίνουν καταθέσεις στα στελέχη του Λιμενικού, που βρίσκονται σε συνεννόηση με τους γιατρούς που παρακολουθούσαν την 20χρονη.

Συλλέγονται στοιχεία για τον τρόπο που προκλήθηκε η λοίμωξη στην άτυχη κοπέλα. Να σημειωθεί πως δόκιμοι της σχολής εμποροπλοιάρχων μιλούν για τσίμπημα από μολυσμένο κουνούπι.

Η 20χρονη δόκιμος αισθάνθηκε αδιαθεσία μετά τον απόπλου από το λιμάνι Σίκκα

Το περασμένο Σάββατο ενημερώθηκε το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος από την πλοιοκτήτρια εταιρεία για την ασθένεια της 20χρονης, που εκτελούσε εκπαιδευτικό ταξίδι στο ελληνικής σημαίας δεξαμενόπλοιο, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία μετά τον απόπλου από το λιμάνι Σίκκα της Ινδίας.

Η δόκιμος μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειές στο Σουέζ της Αιγύπτου και στη συνέχεια επαναπατρίστηκε στις 2 Σεπτεμβρίου με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας μαζί με συνοδεία ιατρού. Νοσηλεύτηκε σε ιδιωτική κλινική στην Αττική και μετέπειτα σε νοσοκομείο. Στην αρχή η υγεία της παρουσίασε βελτίωση, αλλά δυστυχώς απεβίωσε την Κυριακή.

Σήμερα το "τελευταίο αντίο"

Η εξόδιος ακολουθία της Μαριάννας Τσίγκα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου στον τόπο καταγωγής της, στο Ζηπάρι της Κω. Το «τελευταίο αντίο» στην άτυχη κοπέλα θα πουν συγγενείς και φίλοι στον Ιερό Ναό Αναλήψεως στις 17:00.

Κλειστοί παιδικοί σταθμοί σε ένδειξη πένθους

Όπως αναφέρει aegeanews.gr, σε ένδειξη πένθους, κλειστοί θα παραμείνουν την ημέρα της κηδείας της Μαριάννας οι παιδικοί σταθμοί Ζηπαρίου και Πυλίου, καθώς η εκλιπούσα ήταν κόρη εργαζόμενης του Οργανισμού.

Ειδήσεις σήμερα:

ΣΥΡΙΖΑ: ο Τσακαλώτος στηρίζει Αχτσιόγλου και “καρφώνει” Κασσελάκη

Βραζιλία: Σκάφος μετέφερε κοκαΐνη σε ποσότητα... ρεκόρ (εικόνες)

Μεξικό: Κεραυνός σκότωσε δύο ανθρώπους σε παραλία (βίντεο ντοκουμέντο)