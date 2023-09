Κοινωνία

Πύλος - Λιμενικό: Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης δεκάδων μεταναστών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στην Πύλο. Εντοπίστηκε σκάφος με 90 μετανάστες. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης.

-

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης συνολικά 90 μεταναστών από το Λιμενικό Σώμα, σε θαλάσσια περιοχή 40 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Πύλου.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, έξι άτομα παρελήφθησαν από άλλο σκάφος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Πύλου, ενώ μία γυναίκα διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Ακόμη 25 άτομα παρελήφθησαν από παραπλέον δεξαμενόπλοιο με προορισμό το λιμάνι της Καλαμάτας.

Την ίδια ώρα, ολοκληρώθηκε η διαδικασία μετεπιβίβασης των υπόλοιπων 62 μεταναστών σε παραπλέον φορτηγό πλοίο και μεταφέρονται στο λιμάνι της Καλαμάτας, με την συνοδεία ενός ναυαγοσωστικού και ενός περιπολικού ανοιχτής θαλλάσης του Λιμενικού Σώματος.

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσεως 3 μποφόρ.

Ειδήσεις σήμερα:

Εμπορικό Ναυτικό - Θάνατος δοκίμου: Το μοιραίο εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ινδία

Ολυμπιακός - Σισέ: Φεύγω με ένα συναίσθημα ευγνωμοσύνης

Απεργία ΑΔΕΔΥ - Μέσα Μεταφοράς: Πώς θα κινηθούν την Πέμπτη