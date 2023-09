Οικονομία

Προστασία Καταναλωτών: 4 νέα μέτρα παρουσίασε ο Κώστας Σκρέκας

Τέσσερα νέα μέτρα για την προστασία των καταναλωτών παρουσίασε ο υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος τόνισε ότι "Όποιος παρανομήσει, θα το πληρώσει ακριβά".

Συνέντευξη Τύπου για την εξειδίκευση των μέτρων που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ, σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την αντιμετώπιση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και κρουσμάτων κερδοσκοπίας, δόθηκε την Τετάρτη στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Στην εισαγωγική τοποθέτηση του, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, αναφέρθηκε στα 4 νέα μέτρα για την προστασία των καταναλωτών, αναφέροντας τα εξής:

«Η ακρίβεια είναι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικογένεια. Ένα πρόβλημα παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό απέναντι στο οποίο, η μάχη θα είναι συνεχής και σκληρή μέχρι να αντιμετωπισθεί. Διότι η αλήθεια είναι ότι αν και ο πληθωρισμός έχει αποκλιμακωθεί τους τελευταίους μήνες, οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν επίμονες σε συγκεκριμένες κατηγορίες αγαθών και κυρίως στα τρόφιμα, με αποτέλεσμα η Ελληνική οικογένεια να δυσκολεύεται υπό το βάρος των ανατιμήσεων.

Για αυτό το λόγο προχωρούμε σε ενίσχυση των μέτρων που έχει λάβει η κυβέρνηση από την προηγούμενη περίοδο ώστε να πετύχουμε τρία πράγματα:

Εντατικοποίηση των ελέγχων κατά της αισχροκέρδειας και αλλά και την επικέντρωση σε περιπτώσεις υψηλού ρίσκου με σύμμαχο τον καταναλωτή Τόνωση του ανταγωνισμού και βελτίωση της διαφάνειας στο προσδιορισμό των τιμών τόσο στην χονδρική όσο και στη λιανική πώληση Τελικά σταθεροποίηση αλλά και μείωση των τιμών στο ράφι σε προϊόντα αναγκαία για την διαβίωση του νοικοκυριού

Να σημειώσω ότι ήδη από την εμφάνιση των πρώτων φαινομένων ακρίβειας με την έναρξη του πολέμου στη Ουκρανία, η κυβέρνησή μας έχει εφαρμόσει μια σειρά από μέτρα όπως το καλάθι του νοικοκυριού και το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων τα οποία εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι έχουν αποδώσει, μέτρα τα οποία πρώτη η Ελλάδα έχει εφαρμόσει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής ένωσης. Αυτά τα μέτρα θα συνεχιστούν και θα ενισχυθούν από τις νέες παρεμβάσεις που ανακοινώνουμε σήμερα. Βεβαίως πέρα και πάνω από όλα η αντιμετώπιση του εισαγόμενου κατά κύριο λόγο πληθωρισμού θα επιτευχθεί μέσα από την αύξηση των εισοδημάτων των Ελλήνων γι αυτό και η κυβέρνησή μας και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν ως θεμελιώδη προτεραιότητα την επίτευξη βιώσιμης και ισχυρής ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της EUROSTAT για τον Αύγουστο, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στις χώρες με το χαμηλότερο γενικό πληθωρισμό, στο 3,5% αισθητά κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (5,9%). Και στον πληθωρισμό τροφίμων, καταγράφεται ήπια αλλά σταθερή αποκλιμάκωση καθώς τον Αύγουστο ανήλθε στο 10,8% έναντι 13% τον Ιούλιο (σε ετήσια βάση). Η ίδια τάση ήπιας αποκλιμάκωσης παρατηρείται και σε επιμέρους τηγορίες τροφίμων. Στο ψωμί και τα δημητριακά βασικά αγαθά στο τραπέζι κάθε οικογένειας, η Ελλάδα έχει τον 3ο χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 6,6% από 8,5% τον Ιούλιο, Αλλά και στο φρέσκο γάλα πλήρες ο πληθωρισμός αποκλιμακώθηκε στο 6,3% τον Αύγουστο και 16,7% το Μάιο.

Αλλά δεν πρόκειται να κρυφτούμε πίσω από στατιστικούς δείκτες, όπως ο Πρωθυπουργός ανέφερε στη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ. Ούτε μπορεί να είναι κάποιος ικανοποιημένος όταν υπάρχουν οικογένειες που δυσκολεύονται να προμηθευτούν και τα βασικά. Δίνουμε αυτήν την δύσκολη μάχη με την ακρίβεια, με σχέδιο και επιμονή, επιλέγοντας τα κατάλληλα για κάθε περίπτωση εργαλεία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το «Καλάθι των Μαθητών», το οποίο αποδείχτηκε εξαιρετικά αποτελεσματικό συμβάλλοντας στην προσφορά ποιοτικών, επώνυμων προϊόντων σε προσιτές τιμές για όλες τις οικογένειες.

Σύμφωνα με πραγματικά στοιχεία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες, στα σχολικά είδη με το μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων, οι τιμές παρουσίασαν μεσοσταθμική μείωση που σε κάποιες περιπτώσεις «άγγιξε» το 10%, ενώ οι πωλήσεις ήταν αυξημένες συγκριτικά με πέρυσι. Αλλά και στη Θεσσαλία, η οποία επλήγη από την πρωτοφανή θεομηνία, προχωρήσαμε αμέσως σε 4 συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των καταναλωτών:

Επιβάλαμε ανώτατη τιμή πώλησης στο εμφιαλωμένο νερό, προχωρήσαμε στο μέτρο της διατίμησης μετά από πολλά χρόνια ακριβώς για να προστατεύσουμε αποτελεσματικά τους καταναλωτές σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία «Κλειδώσαμε» το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους σε όλα τα αναγκαία για τη διατροφή και την αξιοπρεπή διαβίωση του καταναλωτή προιόντα Επικοινωνήσαμε με αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τους ζητήσαμε να προχωρήσουν σε οριζόντια μείωση τιμών στη Θεσσαλία.

Όντως, τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ στη Θεσσαλία πωλούνται αυτές τις δύο εβδομάδες σε τιμές χαμηλότερες κατά 20% συγκριτικά με το διάστημα πριν την πλημμύρα, Και βλέπουμε ότι αυτή η κίνηση αγκαλιάστηκε από τους καταναλωτές καθώς σε πολλές περιπτώσεις έχουμε αύξηση του τζίρου των σούπερ μάρκετ που υπερβαίνει το 80%. Η ίδια μεγάλη ανταπόκριση υπάρχει και από εταιρείες οικιακού εξοπλισμού και επίπλων καθώς και ηλεκτρικών ειδών που προσφέρουν τα προϊόντα τους με μειώσεις από 20% έως και 40%. Αποστείλαμε αμέσως κλιμάκια ελεγκτών της ΔΙΜΕΑ και ήδη έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις, οι οποίες κυρίως σχετίζονται με τη διατίμηση στο νερό και την πώληση απομιμιτικών προϊόντων, ενώ μόνο την τελευταία εβδομάδα έχουν επιβληθεί πρόστιμα πάνω από 110.000 ευρώ.

Ταυτόχρονα, έχουμε ζητήσει και από τις υπηρεσίες Εμπορίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας να κάνουν συνεχείς ελέγχους στις λαϊκές αγορές και όλα τα σημεία πώλησης. Γενικότερα, το 2023 στο σύνολο της χώρας έχουμε διενεργήσει 14.949 ελέγχους και έχουμε επιβάλει 5.156.132 ευρώ πρόστιμα. Θέλω με την ευκαιρία να ξεκαθαρίσω ότι καμία εταιρεία, καμία πολυεθνική, κανένας προμηθευτής, κανένας χονδρέμπορος δεν πρόκειται να ξεφύγει από τους ελέγχους μας όσο μεγάλος κι αν είναι, αυτή είναι η κατεύθυνση που μας έχει δώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Διότι όσο περισσότερο στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα, άλλο τόσο αμείλικτοι θα είμαστε σε πρακτικές που παραβιάζουν τον νόμο και αποβαίνουν σε βάρος του καταναλωτή. Ειδικά η αισχροκέρδεια, ιδιαίτερα στις δύσκολες συνθήκες που περνά η πατρίδα μας, εκτός από απαράδεκτη, είναι ηθικά αποτρόπαιη και καταδικαστέα και ως τέτοια την αντιμετωπίζουμε χωρίς κανένα ενδοιασμό.

Μ’ αυτό το γνώμονα και σε συνέχεια των παρεμβάσεων που έχουμε ήδη κάνει ως Κυβέρνηση, προχωρούμε σήμερα σε 4 νέα μέτρα, κάνουμε 4 επιπλέον βήματα για την προστασία του καταναλωτή.

Μέτρο 1ο - Εξασφαλίζουμε μόνιμη μείωση τιμής στο ράφι με ειδική σήμανση

Με ειδική πινακίδα αναδεικνύουμε στο ράφι των σούπερ μάρκετ τα προϊόντα, στα οποία οι προμηθευτές θα προχωρούν σε μείωση κατά τουλάχιστον 5% στην τιμή, για χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστον 6 μηνών. Η μείωση τιμής θα είναι πάνω και πέρα των όποιων ειδικών προωθητικών προσφορών κάνουν ήδη. Ως τιμή αναφοράς για τον υπολογισμό της μείωσης θα λαμβάνεται η τιμή ραφιού πριν της 20/9/23 όπου ανακοινώνονται τα μέτρα. Σε περίπτωση που κάποια εταιρεία δηλώσει ψευδώς ότι προχώρησε σε μείωση, θα επιβάλλεται πρόστιμο τουλάχιστον 20.000 ευρώ/κωδικό προϊόντος. Στόχος μας είναι σε βασικά προϊόντα για τη διαβίωση του νοικοκυριού

η μόνιμη και ορατή μείωση τιμής στο ράφι

και και η τόνωση του ανταγωνισμού.

Μέτρο 2ο - Ελέγχουμε αυστηρά τους προμηθευτές, όπως και όλη την εφοδιαστική αλυσίδα

Από την ψήφιση της αντίστοιχης διάταξης τα σούπερ μάρκετ με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 90.000.000 ευρώ υποχρεούνται να κοινοποιούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης τους τιμοκαταλόγους των προμηθευτών τους και τις μεταβολές αυτών, προκειμένου να εντοπίζονται αμέσως τα προϊόντα στα οποία προωθούνται αυξήσεις και να διενεργούνται άμεσοι και εστιασμένοι έλεγχοι από τη ΔΙΜΕΑ για πιθανή παραβίαση του νόμου για την αισχροκέρδεια.





Μέτρο 3ο - Διαφάνεια στις τιμές για τα οπωροκηπευτικά

Τα σούπερ μάρκετ με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 90.000.000 υποχρεούνται να κοινοποιούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης τις τιμές λιανικής στα βασικότερα φρούτα και λαχανικά. Οι τιμές θα αναρτώνται στον ιστότοπο e-katanalotis και θα δημοσιοποιούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης για την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τις επικρατούσες τιμές στα οπωροκηπευτικά. Στόχος μας είναι

η τόνωση του ανταγωνισμού

του -και η ενίσχυση της διαφάνειας στις τιμές των οπωροκηπευτικών

Μέτρο 4ο - Αποφασιστική ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών - ο καταναλωτής σύμμαχος στη μάχη κατά της ακρίβειας

Ενδυναμώνουμε τον καταναλωτή και τον καθιστούμε σύμμαχό μας στη μάχη κατά της ακρίβειας. Αναβαθμίζουμε το σύστημα υποβολής και διαχείρισης καταγγελιών όσον αφορά τόσο την τηλεφωνική γραμμή 1520 όσο και τον ειδικό ιστότοπο για τις καταγγελίες. Σχεδιάζουμε και ενεργοποιούμε ειδική εφαρμογή (app) για την υποβολή καταγγελιών και μέσω κινητού τηλεφώνου.

Ολοκληρώνοντας θέλω να ξεκαθαρίζω και πάλι ότι βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η στήριξη της Ελληνικής οικογένειας απέναντι στην παγκόσμια πληθωριστική κρίση αλλά και η αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας από αυτούς που αδιαφορούν για το νόμο και δεν σέβονται την Ελληνική κοινωνία. Όσοι παρανομήσουν θα το πληρώσουν ακριβά»

