Οικονόμου για φράχτη στον Έβρο: Εντός χρονοδιαγράμματος οι εργασίες

Η επέκταση του Φράχτη, μήκους 35 χλμ., είναι προτεραιότητα για την Κυβέρνηση, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Γιάννης Οικονόμου, είχε χθες Τρίτη, σύσκεψη με Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας και στελέχη των εταιρειών που κατασκευάζουν την επέκταση του Φράχτη, στον Έβρο.

Η επέκταση του Φράχτη, μήκους 35 χλμ., είναι προτεραιότητα για την Κυβέρνηση και θα ολοκληρωθεί βάσει του χρονοδιαγράμματος που έχει τεθεί, καθώς αποτελεί σημαντικό εργαλείο που συμβάλλει ουσιαστικά στη φύλαξη των συνόρων μας και στην προσπάθεια αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης και των δικτύων των λαθροδιακινητών, όπως τόνισε ο Υπουργός.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε στον Υπουργό, τις τελευταίες μέρες του Οκτωβρίου -αφότου θα έχουν ολοκληρωθεί οι χωματουργικές εργασίες και εφόσον επιτρέπεται με βάση την κατάσταση του εδάφους- αναμένεται να ξεκινήσουν τα μηχανήματα και τα συνεργεία την εκτέλεση των εργασιών.

Ο κ. Γιάννης Οικονόμου δήλωσε:

«Ο Φράχτης και η επέκτασή του αποτελούν προτεραιότητα για την Ελληνική Κυβέρνηση, η οποία εφαρμόζει μια αυστηρή, αλλά απολύτως δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Στη σύσκεψη με Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και με στελέχη των κατασκευαστριών εταιριών έλαβα την ενημέρωση ότι η κατασκευή κυλά βάσει του χρονοδιαγράμματος που έχει τεθεί. Ο Φράχτης αποτελεί σημαντικό εργαλείο που συμβάλλει ουσιαστικά στη φύλαξη των συνόρων μας και στην προσπάθεια αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης και των δικτύων των λαθροδιακινητών».

Οι συσκέψεις θα συνεχιστούν σε τακτικά διαστήματα για την πρόοδο των εργασιών.

