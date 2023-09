Οικονομία

ΟΠΕΚΑ: Καταβάλλονται τα επιδόματα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες αγρότισσες

Για τις 4.000 τρίτεκνες αγρότισσες θα διατεθούν 2,8 εκατομμύρια ευρώ και για τις 1.000 πολύτεκνες αγρότισσες 1 εκατομμύριο ευρώ.

Με το ποσό των 3.800.000 ευρώ ενισχύει το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας τις τρίτεκνες και πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες. Για τις 4.000 τρίτεκνες αγρότισσες θα διατεθούν 2,8 εκατομμύρια ευρώ και για τις 1.000 πολύτεκνες αγρότισσες 1 εκατομμύριο ευρώ.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κάνει γνωστό ότι μέσω του εποπτευόμενου Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023, θα καταβληθεί το χρηματικό βοήθημα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες, συνταξιούχους ή ασφαλισμένες του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), οι οποίες δήλωσαν συμμετοχή στο Πρόγραμμα Παροχής Χρηματικών Βοηθημάτων του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ και πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Το χρηματικό ποσό είναι ύψους 700 ευρώ για τις τρίτεκνες και 1.000 ευρώ για τις πολύτεκνες μητέρες και πιστώνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς που οι δικαιούχοι έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη, σε δήλωσή της επισημαίνει ότι «στηρίζουμε έμπρακτα και είμαστε δίπλα στην μητέρα αγρότισσα που δουλεύει σκληρά κρατώντας ζωντανή την ελληνική περιφέρεια. Είναι αυτή που καινοτομεί και εξελίσσεται. Οφείλουμε να είμαστε στο πλευρό της ουσιαστικά, για να συνεχίσει να διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη των αγροτικών κοινοτήτων τόσο στη χώρα μας όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

