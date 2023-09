Life

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ πήγε για τζόκινγκ στο Σέντραλ Παρκ και πέρασε απαρατήρητος

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, κυκλοφόρησε άνετα και ξέφυγε από τους παπαράτσι σε μια από τις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, γιος του βασιλιά Κάρολου Γ’ έκανε τζόκινγκ νωρίς το πρωί στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης στο Μανχάταν την Τρίτη.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ταξίδεψε στις ΗΠΑ για τη Σύνοδο Καινοτομίας του Earthshot Prize, του βραβείου που θεσπίστηκε από τον ίδιο και το Βασιλικό Ίδρυμα του Ηνωμένου Βασιλείου με στόχο την ανάδειξη και περαιτέρω ανάπτυξη των καλύτερων προτάσεων για την αποκατάσταση του πλανήτη.

Η Σύνοδος και η βράβευση των πέντε νικητών για τη συνεισφορά τους στην προστασία του περιβάλλοντος πραγματοποιήθηκαν στο Plaza Hotel, στη Νέα Υόρκη.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ άρχισε το ταξίδι του στις ΗΠΑ με τζόκινγκ στις 7 το πρωί και παραδέχθηκε ότι μπόρεσε να τρέξει χωρίς να τον ακολουθούν παπαράτσι.

«Το έκανα, Βαϊτέα, ναι. Αποφάσισα να ενταχθώ στις ορδές των Νεοϋορκέζων που κάνουν το πρωινό τους τζόκινγκ» είπε, απαντώντας σε ερώτηση που έκανε η βραβευθείσα με το Earthshot πέρυσι, Βαϊτέα Κάουαν. «Ήταν υπέροχο που ξύπνησα στη Νέα Υόρκη ένα ηλιόλουστο πρωί και όχι βροχερό, όπως χθες. Ήταν όμορφο που πήρα καθαρό αέρα σήμερα το πρωί» πρόσθεσε.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ είπε ότι η τελευταία φορά που επισκέφθηκε τη Νέα Υόρκη ήταν το 2014. Εκείνη την εποχή, η Κέιτ Μίντλετον ταξίδεψε μαζί του στο πλαίσιο βασιλικής περιοδείας στο Εθνικό Μνημείο και Μουσείο της 11ης Σεπτεμβρίου.

