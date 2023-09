Κοινωνία

Απάτες: Νέο email - “μαϊμού” από την “Αστυνομία”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς οι επιτήδειοι πείθουν ανυποψίαστους χρήστες του ίντερνετ να τους καταβάλουν υψηλά ποσά.

-

Το αρχηγείο της ΕΛΑΣ εφιστά την προσοχή των πολιτών καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες επιτήδειων προκειμένου να εξαπατήσουν ανυποψίαστους πολίτες με νέο διακινούμενο ψευδεπίγραφο - απατηλό μήνυμα με τη χρήση στοιχείων του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγου Λάζαρου Μαυρόπουλου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δράστες χρησιμοποιώντας τα στοιχεία αυτά σε επιστολή, δήθεν, αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, προσπαθούν να εξαπατήσουν πολίτες-χρήστες του διαδικτύου, με το πρόσχημα ότι ο αποδέκτης τους εμπλέκεται σε υπόθεση πορνογραφίας και άλλων αδικημάτων.

Στη σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι οι δράστες στην προσπάθειά τους να προσδώσουν «αληθοφάνεια» στη σχετική επιστολή, χρησιμοποίησαν τα λογότυπα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, της Ελληνικής Αστυνομίας και της Interpol, και επίσης εντύπωμα σφραγίδας της Κύπρου με δήθεν υπογραφή του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, επιχειρώντας να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι προέρχεται από την Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με το αρχηγείο της ΕΛΑΣ, το κείμενο-μήνυμα που διακινείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ως δήθεν επιστολή του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγου Λάζαρου Μαυρόπουλου, η οποία φέρει το ονοματεπώνυμό του, καθώς και ψευδή υπογραφή και σφραγίδα με επιγραφή «Εθνική Αστυνομία - Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Αστυνομίας και Επικεφαλής του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών» είναι καταφανώς ψευδεπίγραφο και απατηλό και αποστέλλεται από δράστες που επιχειρούν προφανώς να εξαπατήσουν-παραπλανήσουν τους πολίτες και ακολούθως να αποκομίσουν παράνομο οικονομικό όφελος.

Η Αστυνομία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να μην ανταποκρίνονται και να διαγράφουν το συγκεκριμένο μήνυμα, καθώς και «να μην ανοίγουν» τα συνημμένα αρχεία για αποφυγή προσβολής από κακόβουλο λογισμικό.

Υπενθυμίζεται ότι, περισσότερες συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης πολιτών υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας ( www.astynomia.gr ), στην ενότητα «Οδηγός του πολίτη/Χρήσιμες συμβουλές», ενώ επιπλέον πληροφορίες και συμβουλές για περιστατικά ηλεκτρονικών απατών υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος www.cyberalert.gr .

Ειδήσεις σήμερα:

Εμπορικό Ναυτικό - Θάνατος δοκίμου: Το μοιραίο εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ινδία

Απεργία ΑΔΕΔΥ - Μέσα Μεταφοράς: Πώς θα κινηθούν την Πέμπτη

Ρεάλ Μαδρίτης: Ροζ σκάνδαλο με πρωταγωνιστές νεαρούς παίκτες