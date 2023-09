Παράξενα

Σερβία: Διάταξη για τα εσώρουχα των γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις

Τι ορίζει η διάταξη για τις... προδιαγραφές των εσωρούχων στις γυναίκες που υπηρετούν στον στρατό της Σερβίας.

(εικόνα αρχείου)

Οι γυναίκες που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις της Σερβίας είναι πλέον υποχρεωμένες να φορούν ειδικά εσώρουχα τα οποία παράγονται από στρατιωτικές βιοτεχνίες. Όπως αναφέρεται στο επίσημο στρατιωτικό φυλλάδιο του μηνός Αυγούστου, οι γυναίκες, για το κάτω μέρος της λεκάνης, θα πρέπει να χρησιμοποιούν το εσώρουχο με την κωδική ονομασία «Κιλότα Μ-21». Το εσώρουχο αυτό -αναφέρεται- ικανοποιεί όλους τους όρους του κώδικα στρατιωτικής ένδυσης της Δημοκρατίας της Σερβίας.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι το νέο εσώρουχο για τα γυναικεία μέλη των ενόπλων δυνάμεων πληροί ορισμένες προδιαγραφές όσον αφορά την άνεση, την εμφάνιση και την ποιότητα ενώ ταιριάζει με το χρώμα της στολής παραλλαγής.

Σύμφωνα με τα σερβικά ΜΜΕ, στον κώδικα ένδυσης του στρατού τελευταία όλο και πιο συχνά προστίθενται διατάξεις που αφορούν αποκλειστικά τις γυναίκες. Αυτό συμβαίνει λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που εκδηλώνεται από τον γυναικείο πληθυσμό για να καταταγεί στις ένοπλες δυνάμεις. Τα τελευταία δύο χρόνια στις στρατιωτικές σχολές μέσης εκπαίδευσης στο Βελιγράδι εισήχθησαν περισσότερες γυναίκες παρά άνδρες. Στην Ανώτατη Στρατιωτική Ακαδημία το 34% των δοκίμων είναι γυναίκες ενώ στη Σχολή Στρατιωτικής Ιατρικής το ποσοστό των γυναικών ανέρχεται στο 70%.

Ο στρατός στη Σερβία είναι επαγγελματικός και οι γυναίκες σήμερα αποτελούν το 9% των αξιωματικών και το 17% των στρατιωτών.

