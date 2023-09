Κοινωνία

Απεργία 21 Σεπτεμβρίου: Κανονικά θα πραγματοποιηθούν οι πτήσεις την Πέμπτη

Τι αποφάσισε το Πρωτοδικείο Αθηνών για την απόφαση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Παράνομη και καταχρηστική κρίθηκε η απεργία της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας (ΕΕΕΚΕ), που είχαν ανακοινώσει ότι θα συμμετάσχουν στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ, αύριο Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου, ενάντια στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας.

Ως εκ τούτου κανονικά θα πραγματοποιούνται οι πτήσεις από και προς τα ελληνικά αεροδρόμια μετά την απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών το οποίο και έκρινε παράνομη και καταχρηστική την εξαγγελθείσα απεργία τους.

