Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν (εικόνες)

Ποια θέματα απέφυγαν να συζητήσουν οι δύο ηγέτες προκειμένου να διατηρήσουν το κλίμα της συνάντησης σε φιλικά επίπεδα.

Ολοκληρώθηκε, πριν από λίγο, η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ.

Η συνάντηση των δυο ηγετών διήρκεσε περισσότερο από μια ώρα. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη συνόδευαν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και η επικεφαλής του διπλωματικού του γραφείου Άννα Μαρία Μπούρα, και τον κ. Ερντογάν ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο διπλωματικός του σύμβουλος Τσαγατάι Κιλίτς.

Δεν συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στη διχοτόμηση της Κύπρου, ούτε και στο καθεστώς των ελληνικών νησιών.

