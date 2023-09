Αθλητικά

Champions League: Μπάγερν και Μάντσεστερ χάρισαν γκολ και θέαμα

Η Άρσεναλ έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα Αϊντχόφεν, την ώρα που η Σάλτσμπουργκ έκανε την έκπληξη της βραδιάς στο Ντα Λουζ.

Η Μπάγερν ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι της πρεμιέρας των ομίλων του Champions League απέναντι στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (4-3), η Σάλτσμπουργκ έκανε την έκπληξη στο «Ντα Λουζ» με την Μπενφίκα (2-0), ενώ την ώρα που η Ίντερ έμενε στο 1-1 στην έδρα της Σοσιεδάδ, η Νάπολι έφευγε νικήτρια από το «σπίτι» της Μπράγκα με 2-1. Η Άρσεναλ διέλυσε με 4-0 την Αϊντχόφεν, στη δεύτερη πιο ευρεία νίκη της πρεμιέρας μετά το 5-0 της Μπαρτσελόνα επί της Αντβέρπ.

Το αήττητο που έχει απέναντι στην Αϊντχόφεν στο Λονδίνο (3-2-0) επέκτεινε απόψε η Άρσεναλ στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στον 2ο όμιλο. Με τον Σάκα να σκοράρει στο 8΄ και να «σερβίρει» στον Τροσάρ στο 20΄ οι «κανονιέρηδες» έφτασαν στο άνετο 4-0 επί της PSV, κάνοντας το ιδανικό ντεμπούτο τους στο Champions League μετά από έξι χρόνια απουσίας!

Ιδανικότερο ξεκίνημα στον 4ο όμιλο δεν θα μπορούσε να ονειρευτεί η Σάλτσμπουργκ. Παρότι ο Κονατέ αστόχησε απελπιστικά στο πέναλτι που εκτέλεσε στο 3΄, η αποβολή του Αντόνιο Σίλβα στο 13΄ (χέρι) «έκοψε... στα δύο» την Μπενφίκα και οι Αυστριακοί με τα γκολ των Σίμιτς (πέναλτι) και του 19χρονου Ισραηλινού, Γκλουκ, πέρασαν νικηφόρα από το «Ντα Λουζ» με 2-0.

Σεβίλη και Λανς έχασαν πολλές ευκαιρίες στο 1-1 του «Σάντσεθ Πιθχουάν», ενώ στο «Σαν Σεμπαστιάν» η περυσινή φιναλίστ του θεσμού, Ίντερ, «έκλεψε» το βαθμό στο φινάλε από την Σοσιεδάδ με το τελικό 1-1 (87΄ Μαρτίνες). Οι Βάσκοι επέστρεψαν στους ομίλους μετά από 10 χρόνια, ωστόσο, δεν κατάφεραν να μπουν... με το δεξί.

Η πρωταθλήτρια Ιταλίας, Νάπολι, ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις της στον 3ο όμιλο. Με το γκολ του Ντι Λορέντσο στο 45΄+1 και το αυτογκόλ του Νιακατέ στο 88΄ η ομάδα του Ρούντι Γκαρσιά επικράτησε 2-1 της Μπράγκα στην Πορτογαλία.

