Η Σίλια Κριθαριώτη σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης - Η αινιγματική ανάρτηση (βίντεο)

Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε η διάσημη σχεδιάστρια μόδας μέσα από την κλινική.

Η Σίλια Κριθαριώτη χρειάστηκε να περάσει ένα βράδυ σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης.

Η διάσημη σχεδιάστρια μόδας δημοσίευσε ένα βίντεο μέσα από νοσοκομείο, ενημερώνοντας τους θαυμαστές και διαδικτυακούς της φίλους πως νοσηλεύτηκε σε ιδιωτική κλινική.

Μέσα από την ανάρτηση μοιράστηκε εικόνες από τις εξετάσεις της, το δωμάτιο της, αλλά και τα γεύματα που είχε, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει τον λόγο για τον οποίο χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

«Ότι ξεκινάει με ένα χαμόγελο τελειώνει με ένα χαμόγελο», έγραψε χαρακτηριστικά η Σήλια Κριθαριώτη.

