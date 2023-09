Παράξενα

Οικιακή βοηθός άδειαζε το σπίτι της πρώην εργοδότριάς της

Τι "σκαρφίστηκε" για να μπαίνει ανενόχλητη στο σπίτι της κλέβοντας χρήματα και κοσμήματα. Πώς έπεσε στα "δίχτυα" των Αρχών.

Μια 65χρονη Ελληνίδα συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία για κλοπή καθώς είχε κρατήσει κλειδιά από το σπίτι όπου εργαζόταν παλιότερα ως οικιακή βοηθός και εισερχόταν ανενόχλητη στο εσωτερικό του, κλέβοντας χρήματα και κοσμήματα.

Όπως έγινε γνωστό, η συλληφθείσα δούλευε μέχρι τον Φεβρουάριο στο σπίτι 56χρονης, στην περιοχή της Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη, φροντίζοντας την ηλικιωμένη μητέρα της δεύτερης.

Καθώς όμως φαίνεται πως είχε κρατήσει τα κλειδιά της συγκεκριμένης οικίας, κατηγορείται ότι κατά το προηγούμενο τρίμηνο έμπαινε σ' αυτό αφαιρώντας μετρητά ύψους 8.000 ευρώ και μία τσάντα με κοσμήματα, αξίας 3.000 ευρώ. Στην κατοχή της βρέθηκαν τα κλειδιά και η παραπάνω τσάντα.

