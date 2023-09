Κόσμος

ΟΗΕ - Μελόνι για Μεταναστευτικό: Τσακίστε τους διακινητές

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός ζήτησε συνδρομή για να αποτρέπεται η άφιξη μεταναστων στην Λαμπεντούζα. "Καμπανάκη" του Ματαρέλα στον Πρόεδρο της Γερμανίας.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζι Μελονι ζήτησε από τον ΟΗΕ να εξαπολύσει έναν “ανελέητο πόλεμο” εναντίον των διακινητών, μετά τη μεγάλη εισροή μεταναστών στο ιταλικό νησί Λαμπεντούζα.

Από τo βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ η Μελόνι διαβεβαίωσε ότι η χώρα της είναι έτοιμη να ηγηθεί των προσπαθειών εναντίον “των δουλεμπόρων της τρίτης χιλιετίας”.

Στην τοποθέτηση της διερωτηθηκε πώς «ένας οργανισμός όπως αυτός, ο οποίος αναφέρει στο ιδρυτικό του κείμενο την πίστη του στην αξιοπρέπεια και την αξία των ανθρώπων, μπορεί να αποστρέφει το βλέμμα από αυτή την τραγωδία;» τονιζοντας ότι είναι καθήκον του οργανισμού αυτού « να απορρίψει κάθε υποκριτική προσέγγιση σε αυτό το θέμα και να εξαπολύσει ανελέητο πόλεμο εναντίον των διακινητών ανθρώπων», υπογράμμισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός λέγοντας ότι « η Ιταλία θέλει να είναι πρωτοπόρος στο θέμα».









Ματαρέλα: Το μεταναστευτικό δεν λύνεται αγνοώντας το





Σε θέματα άμεσης επικαιρότητας και ιδίως στο μεταναστευτικό, αναφέρθηκαν κατά την κοινή τους συνέντευξη τύπου, στην Κατάνη της Σικελίας, ο Ιταλός πρόεδρος Σέρτζιο Ματαρέλα και ο Γερμανός ομόλογός του Φρανκ Βάλτερ Σταϊνμάιερ. «Είναι τρία τα θέματα πρωτεύουσας σημασίας, για την Ευρώπη και τον κόσμο ολόκληρο: το κλίμα, η ενέργεια και το μεταναστευτικό», τόνισε ο Ιταλός πρόεδρος Ματαρέλα. Οι δυο πρόεδροι, νωρίτερα πέταξαν με ελικόπτερο και διαπίστωσαν τις τεράστιες ζημιές που προκάλεσαν, τους περασμένους μήνες, οι εκτεταμένες πυρκαγιές στην Σικελία.





«Η διάσταση και τα διεθνή χαρακτηριστικά του μεταναστευτικού, έχουν πολλές αιτίες, οι οποίες συνδέονται με το περιβάλλον, όπως και με βιαιότητες. Σε ό,τι αφορά το φαινόμενο αυτό, πρέπει να εξευρεθούν νέες και θαρραλέες λύσεις, όχι επιφανειακές και ανακριβείς. Χρειάζονται ευρωπαϊκές λύσεις οι οποίες πρέπει να τύχουν σοβαρής εμβάθυνσης από τις κυβερνήσεις. Τα δέκα σημεία του σχεδίου που παρουσίασε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην Λαμπεντούζα είναι ενδιαφέροντα. Το μεταναστευτικό υπάρχει και δεν λύνεται αγνοώντας το, αφήνοντας περιθώρια δράσης στους διακινητές», πρόσθεσε ο Ιταλός πρόεδρος.









Ο Ματαρέλα χαρακτήρισε τον κανονισμό του Δουβλίνου «προϊστορικό» και «εκτός πραγματικότητας» και ζήτησε «να καταβληθεί κοινή προσπάθεια, πριν καταστεί αδύνατη η διακυβέρνηση του μεταναστευτικού φαινομένου».





Από την μεριά του, ο Γερμανός πρόεδρος, αναφερόμενος στο ίδιο, πάντα θέμα, υπογράμμισε: «Μιλήσαμε για το μεταναστευτικό και για την ενδυνάμωση της συνεργασίας με τις χώρες προέλευσης. Πρέπει να δραστηριοποιηθούμε ώστε ο αριθμός των αφίξεων να μειωθεί, έχουμε ανάγκη από ευρωπαϊκούς κανόνες. Χρειαζόμαστε κοινούς ευρωπαϊκούς κανόνες, με σεβασμό στην αλήθεια, αν θέλουμε να κρατήσουμε ανοικτά τα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ, χρειάζεται μια ανοικτή συζήτηση για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός».