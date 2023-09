Κόσμος

Λαμπεντούζα - Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Νέο σχέδιο αντιμετώπισης της παράτυπης μετανάστευσης

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ολοκλήρωσε την επίσκεψή της στην Λαμπεντούζα. Στην συνέντευξη Τύπου πριν αναχωρήσει από το νησί, πρότεινε ένα σχέδιο δέκα σημείων για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης.

Στο σχέδιο προβλέπεται η καλύτερη καταγραφή των αφίξεων με την βοήθεια της Frontex και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για το 'Ασυλο, η παροχή μεγαλύτερης στήριξης για την μεταφορά των μεταναστών εκτός Ιταλίας, χάρη και στην αλληλεγγύη των άλλων κρατών μελών, αλλά και η αρωγή της Frontex για τους επαναπατρισμούς όσων δεν δικαιούνται να μείνουν στην Ευρώπη. «Θα ζητήσω από τον αντιπρόεδρο Μαργαρίτη Σχοινά να διαπραγματευτεί με τις χώρες προέλευσης για την διευκόλυνση της διαδικασίας αυτής», είπε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Παράλληλα δεσμεύθηκε να αυξηθούν οι προσπάθειες για την καταπολέμηση των διακινητών και με στενότερη συνεργασία με την Τυνησία, αλλά και να βελτιωθεί η θαλάσσια και από αέρος επιτήρηση από την Frontex «εξερευνώντας τις δυνατότητες επέκτασης σε ό,τι αφορά τις παρούσες ναυτικές αποστολές και, αν είναι ανάγκη, να εξετασθεί το ενδεχόμενο δημιουργίας άλλων».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε ότι θα πρέπει να καταστρέφονται όλα τα πλεούμενα που χρησιμοποιούν οι διακινητές ανθρώπων και ότι η ΕΕ θα πρέπει να στηρίξει την Ιταλία στις διαδικασίες παροχής ασύλου.

Τέλος, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τάχθηκε υπέρ της αύξησης των αναγκαίων διαδικασιών για τους εθελοντικούς επαναπατρισμούς των παράτυπων μεταναστών και δεσμεύθηκε ότι η Ευρώπη θα επιταχύνει τις διαδικασίες συνεργασίας με την Τυνησία, με στόχο να αποδεσμευθεί από την ΕΕ η οικονομική στήριξη προς τη βορειοαφρικανική αυτή χώρα.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι υπογράμμισε από την πλευρά της ότι θα θέσει το μεταναστευτικό και το προσφυγικό στην επόμενη σύνοδο της ΕΕ και υπογράμμισε ότι «χρειάζεται να ξαναρχίσουμε, σε ό,τι αφορά μια ναυτική αποστολή της Ευρώπης, από το δεύτερο και τρίτο σκέλος της αποστολής Sophia, που δεν εφαρμόστηκαν ποτέ».

