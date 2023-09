Αθλητικά

Europa League: Ο Παναθηναϊκός “μπήκε με το δεξί” στην φάση των ομίλων

Με νίκη εντός έδρας ξεκίνησαν οι “πράσινοι” τις αγωνιστικές υποχρεώσεις τους στην φάση των ομίλων του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός της Ευρώπης, επέστρεψε με τρόπο... εκκωφαντικό στις φάσεις των ομίλων, επικρατώντας της Βιγιαρεάλ με 2-0 στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο, στην πρεμιέρα του 6ου ομίλου του Europa League, έπειτα από μία εξαιρετική παράσταση των παικτών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο Ιωαννίδης στο 39’ με υπέροχο «σκαφτό» και ο Σπόραρ στο 78’ με τρομερή εκτέλεση «σφράγισαν» την πρώτη νίκη των «πράσινων» σε group stage του Europa League μετά από 11 χρόνια και 13 σερί αγώνες χωρίς τρίποντο (είχε 3 ισοπαλίες και 10 ήττες(.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο γήπεδο με διάθεση να ελέγξει το ρυθμό του αγώνα και είχε την πρώτη καλή στιγμή του μόλις στο 8’, όταν έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Τσέριν, ο Σένκεφελντ έπιασε κεφαλιά η οποία πέρασε λίγο άουτ.

Στο 17’ η Βιγιαρεάλ έδειξε την ποιότητά της, όταν με άμεσο ποδόσφαιρο και τρεις πάσες έφυγε ταχύτητα στην κόντρα από τα αριστερά, με τον Χοσέ Λουίς Μοράλες να πηγαίνει μόνος του στο τελείωμα και να πλασάρει άουτ μέσα απ’ την περιοχή.

Τρία λεπτά αργότερα οι «πράσινοι» άλλαξαν με πολύ μεγάλη ταχύτητα μέσα στην περιοχή, με τον Παλάσιος να σουτάρει από πλάγια θέση στην εξωτερική πλευρά των διχτύων.

Ο Παναθηναϊκός άρχισε να ανεβάζει την πίεσή του, κλέβοντας μπάλες και στο 39’ ήρθε η στιγμή για το μεγάλο «χτύπημα». Ο Κώτσιρας (που είχε κάνει εσωτερική κίνηση) έβγαλε μία υπέροχη κάθετη πάσα προς τον Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος «έσκαψε» την μπάλα πάνω από τον Ρέινα που έκανε έξοδο κι έκανε το 1-0 για τους «πράσινους» μέσα σε αποθέωση.

Η Βιγιαρεάλ μπήκε πολύ πιο δυνατά στο β’ ημίχρονο και προσπάθησε να μεταφέρει έξτρα πίεση προς το μισό του Παναθηναϊκού, όμως οι «πράσινοι» ήταν εκείνοι που έχασαν την πρώτη μεγάλη ευκαιρία του δευτέρου 45λέπτου, όταν ο Ιωαννίδης έκανε ένα καταπληκτικό κοντρόλ, απέφυγε στο σπριντ τον Μαντί, αλλά την τελευταία στιγμή πριν εκτελέσει κόπηκε από τον Γκάμπια.

Στο 52’ ο Ρέινα έκανε μεγάλη επέμβαση στο σουτ του Παλάσιος από το όριο της περιοχής, ενώ στην εξέλιξη της φάσης το απευθείας σουτ του Μλαντένοβιτς αποκρούστηκε από τον Μαντί πριν περάσει τη γραμμή

Έξι λεπτά αργότερα, το κόρνερ του Μπερνάρ, βρήκε τον Τσέριν μέσα στην περιοχή, αλλά η κεφαλιά του Σλοβένου μέσου πέρασε πολύ άουτ, ενώ στο 62’ ο Κώτσιρας βρέθηκε σε πολύ γρήγορη αντεπίθεση σε θέση βολής, όμως το τελείωμά του πέρασε πάνω από τα δοκάρια.

Οι αλλαγές του Γιοβάνοβιτς έκλεισαν τις διόδους στη Βιγιαρεάλ, με το «τριφύλλι» να βρίσκει περισσότερους χώρους για να «χτυπήσει» την ισπανική ομάδα. Και το ξανάκανε στο 78’ με τον άλλο φορ του, τον Αντράζ Σπόραρ, ο οποίος υποδέχθηκε την μπάλα από τα δεξιά, έκανε μία εξαιρετική παράλληλη κίνηση κι εκτέλεσε με το αριστερό έξω απ’ την περιοχή, κάνοντας το 2-0 για τον Παναθηναϊκό και ξαναβάζοντας «φωτιά» στο κατάμεστο ΟΑΚΑ.

Στο 90’ ο Βιλένα έκλεψε την μπάλα με τρομερή δύναμη, διέσχισε το μισό γήπεδο και σούταρε με το αριστερό, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ από το αριστερό δοκάρι του Ρέινα, ενώ στο 90’+2’ η σέντρα σουτ του Αϊτόρ δεν βρήκε για... εκατοστά το πόδι του Μάγκνουσον για να κάνει ακόμη πιο λαμπερή τη νίκη του Παναθηναϊκού.

Διαιτητής: Κρεγκ Πόουσον (Αγγλία)

Σε 21 συλλήψεις ατόμων προχώρησε η Αστυνομία κατά τη διάρκεια των ελέγχωνπου έγιναν πριν την έναρξη του ποδοσφαιρικού αγώνα του Παναθηναϊκού με την Βιγιαρεάλ στο ΟΑΚΑ.

Κίτρινες: 64’ Φεμένια, 74’ Σόρλοθ, 84’ Μορένο, 87’ Πεδράθα

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Κώτσιρας, Σένκεφελντ, Μάγκνουσον, Μλαντένοβιτς, Ρουμπέν (76’ Αράο), Τσέριν Παλάσιος (88’ Παλάσιος), Μπερνάρ (76’ Τζούριτσιτς), Μαντσίνι (68’ Βιλένα), Ιωαννίδης (68’ Σπόραρ).

ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ (Πατσέτα): Ρέινα, Κίκο Φεμένια, Μαντί, Γκάμπια, Πεδράθα, Ντένις Σουάρες (30’ λ.τρ. Πίνο), Καπουέ, Κομεσανά (60’ Παρέχο), Τριγκέιρος (61’ Μορένο), Μοράλες (77’ Μπαένα), Μπρέτετον (61’ Σόρλοθ).

