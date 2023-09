Κόσμος

Χουριέτ - Σενέρ: “Πυροβολήστε τους Έλληνες, δεν γίνεται αλλιώς”

Ποιος είναι ο Τούρκος που φημίζεται για τις προκλητικές του δηλώσεις και ποιες είναι οι νέες του απαξιωτικές αναφορές για τη χώρα μας.

Σε εμπρηστικές δηλώσεις μίσους κατά της Ελλάδας προέβη το βράδυ της Τετάρτης, ο αρθρογράφος της εφημερίδας της Άγκυρας “Χουριέτ”, Νεντίμ Σενέρ. Λίγες μόλις ώρες μετά τη συνάντηση που είχε σε φιλικό κλίμα ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, ο αρθρογράφος μιλώντας σε τουρκικό τηλεοπτικό σταθμό επιτέθηκε στην χώρα μας, επαναλαμβάνοντας προκλητικά πως τα νησιά του Αιγαίου δεν ανήκουν αμετακλήτως στην ελληνική επικράτεια, εξαπολύοντας ανιστόρητους χαρακτηρισμούς κατά της Ελλάδας ως “χώρας χωρίς μακρά ιστορία” αλλά και προτρέποντας ανοιχτά σε στρατιωτική επίθεση εναντίον της χώρας μας.

Αναλυτικά ο Ντεντίμ Σενέρ ανέφερε: «Αυτό που πετυχαίνεις με τον στρατό, μπορείς να το συνεχίσεις με τη διπλωματία, μια τέτοια αλυσίδα μπορεί να δημιουργηθεί. Κοιτάξτε, υποστηρίζω η Τουρκία να προωθήσει αυτό το πρώτο στάδιο μέχρι το τέλος. Εννοώ, ότι μια χώρα σαν την Ελλάδα –η οποία, με συγχωρείτε, δεν θεωρείται καν κράτος, ιδρύθηκε από τρεις χώρες οι οποίες εξεγέρθηκαν πριν από λίγα χρόνια, και από τις οποίες ορίστηκε επικεφαλής της ένας Γερμανός πρίγκιπας, αυτή λοιπόν η χώρα, η οποία δεν θεωρείται καν χώρα, η οποία κανονικά δεν θα είχε καν ιστορία– προσπαθεί να μας προκαλέσει, με συγχωρείτε, λυπάμαι πολύ, με απεχθείς επιθέσεις. Είναι ένα μέρος που αν το άγγιζε η Τουρκία με το πίσω μέρος του χεριού της, θα καταστρεφόταν. Έχει τις Ηνωμένες Πολιτείες πίσω από την πλάτη της, και προσπαθεί να μας εκφοβίσει με αυτόν τον τρόπο. Λέω ότι απέναντι σε αυτό, η Τουρκία έχει καταλήξει σχεδόν να μη ζητά καν δικαιώματα, στα νησιά επί των οποίων μπορεί να το κάνει, όπως επιτάσσει η Συνθήκη της Λωζάνης. Λέμε πάντα ότι αυτά τα 150 νησιά τα οποία μαζί ονομάζονται “EGAYDAAK” (τουρκικό αρκτικόλεξο που σημαίνει “νησιά, νησίδες και βράχοι των οποίων η κυριαρχία δεν έχει ακόμα μεταβιβαστεί αμετάκλητά στην Ελλάδα με συνθήκη”), οι Έλληνες “τα κυριεύουν”. Δεν λέμε όμως πάντα ότι “αποβίβασαν στρατεύματα, έστειλαν ένοπλες δυνάμεις εκεί”. Πυροβολήστε τους και προχωρήστε! Δεν υπάρχει άλλος τρόπος!».

