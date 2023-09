Κοινωνία

Ζακ Κωστόπουλος: Πορεία μνήμης και προσαγωγές (εικόνες)

Πλήθος κόσμου, με πανό και συνθήματα, συμμετείχε στις εκδηλώσεις μνήμης για τον Ζα Κωστόπουλο, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Συγκέντρωση και πορεία μνήμης πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας την Πέμπτη το απόγευμα, για τη συμπλήρωση 5 χρόνων από τη θανάτωση του καλλιτέχνη και ακτιβιστή των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+, Ζακ (Ζαχαρία) Κωστόπουλου, στην Πλατεία Ομονοίας το Σεπτέμβριο του 2018.

Υποστηρικτές και φίλοι του θύματος και των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, συγκεντρώθηκαν στο σημείο όπου ο Ζακ Κωστόπουλος είχε αφήσει την τελευταία του πνοή στην οδό Γλάδστωνος, και εναπέθεσαν λουλούδια στο σημείο του συμβάντος, τιμώντας τη μνήμη του ακτιβιστή.





Στη συνέχεια πορεύτηκαν με πανό κατά μήκος των οδών Πατησίων και Σταδίου με τελικό προορισμό την Πλατεία Συντάγματος και τη Βουλή, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της χειραφέτησης των ΛΟΑΤΚΙΑ και των γυναικών, και εναντίον, της συχνής ατιμωρησίας ενόχων έμφυλης βίας, αλλά και γενικά της έμφυλης ανισότητας.





Λόγω της συγκέντρωσης πραγματοποιήθηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή και έκλεισαν διαδοχικά και για μικρά χρονικά διαστήματα, .

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια της πορείας ομάδα ατόμων προκάλεσε φθορές σε τζαμαρίες καταστημάτων, εν συνεχεία στο συμβάν παρενέβησαν αστυνομικές δυνάμεις, και προσήχθησαν 14 άτομα.

Και στη Θεσσαλονίκη

Αντίστοιχη πορεία στη μνήμη του Ζακ Κωστόπουλου πραγματοποιήθηκε και σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Η πορεία ξεκίνησε από το άγαλμα του Ελευθέριου Βενιζέλου και σε αυτήν συμμετείχαν οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, του αντιεξουσιαστικού χώρου και άλλων συλλογικοτήτων. «Δικαίωση για τον Ζακ» και «Οι ζωές μας έχουν αξία» ήταν δύο από τα συνθήματα που ήταν γραμμένα στα πανό που κρατούσαν οι διαδηλωτές.

