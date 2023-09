Αθλητικά

Europa League - Ολυμπιακός: Η Φράιμπουργκ πήρε την νίκη και τους βαθμούς

Ο Ελ Κααμπί έβαζε, η άμυνα... έμπαζε και οι "ερυθρόλευκοι" ξεκίνησαν με το... αριστερό τους ομίλους του Europa League.

Η κάκιστη αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού κόστισε στην πειραϊκή ομάδα την εντός έδρας ήττα από τη Φράιμπουργκ με 3-2, στην πρεμιέρα του Α΄ ομίλου στο Europa League. Μια ήττα εν πολλοίς άδικη, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» έπαιξαν πολύ καλά, έβγαλαν ενέργεια στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα κι έχασαν σπάνιες ευκαιρίες απέναντι στους Γερμανούς.

Η Φράιμπουργκ ήταν το ίδιο κακή με τον αντίπαλό της ανασταλτικά, όμως οι δικοί της παίκτες ήταν εύστοχοι στην τελική προσπάθεια και στο τέλος οι παίκτες του Κρίστιαν Στράιχ «απέδρασαν» από το Φάληρο με ένα σπουδαίο για τη βαθμολογική εξέλιξη του ομίλου «διπλό».

Οι παίκτες του Ντιέγκο Μαρτίνεθ έχασαν σπάνια ευκαιρία να γίνουν οδηγοί από νωρίς στο παιχνίδι, όταν μόλις στο 6ο λεπτό έκλεψαν την μπάλα στην περιοχή, ο Φορτούνης έδωσε στον Ελ Κααμπί που δεν μπόρεσε να νικήσει τον Ατουμπολού, όπως και ο Φορτούνης σε δεύτερο χρόνο, με τον Μπιέλ να εκτελεί τρίτος και η μπάλα να καταλήγει κόρνερ.

Μια μεγάλη χαμένη στιγμή για τους γηπεδούχους την οποία «πλήρωσαν» τρία λεπτά αργότερα, με τον Φρέιρε να γυρίζει πολύ άσχημα την μπάλα προς τα πίσω και ο έμπειρος Σάλαϊ που μάντεψε την εξέλιξη την πήρε, βγήκε απέναντι στον Πασχαλάκη και άνοιξε το σκορ.

Σαν να μην έφτανε το 0-1, στο 19ο λεπτό ο Σάλαϊ βρήκε τον Έσε στο πρόσωπο, χωρίς να καταλογιστεί καν φάουλ από τον Ολλανδό διαιτητή, με τον νεαρό Αργεντινό να γίνεται αναγκαστική αλλαγή μόλις στο 24ο λεπτό, δίνοντας τη θέση του στον Ιμπόρα.

Δύο λεπτά αργότερα ο Φορτούνης πήγε να σημειώσει το γκολ της πρεμιέρας εκτελώντας ένα κόρνερ, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Ο Ολυμπιακός είχε αυξήσει την πίεση απέναντι σε μια ομάδα που είχε ανασταλτικά προβλήματα. Τελικά οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στην ισοφάριση με τον Ελ Κααμπί στο 40ό λεπτό, από γύρισμα του Ροντινέι, αλλά τα λάθη συνεχίστηκαν από τους γηπεδούχους.

Στο 45΄+2 ο Ολυμπιακός σπατάλησε νέα τεράστια ευκαιρία για την πλήρη ανατροπή, με τον Μασούρα αυτή τη φορά να βγαίνει απέναντι στον αντίπαλο τερματοφύλακα έχοντας και την επιλογή του Ελ Κααμπί, αλλά δεν κατέφερε να σκοράρει, και η ομάδα του το ξαναπλήρωσε, ξανά από αμυντικό λάθος!

Με το χρονόμετρο στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ρέτσος έκανε πέναλτι στον Ντόαν (του πάτησε το πόδι) και ο Γκρίφο το εκτέλεσε εύστοχα για το νέο προβάδισμα της Φράιμπουργκ, παρά την προσπάθεια του Πασχαλάκη.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Ποντένσε στη θέση του -γι΄ άλλη μια φορά- «άχρωμου» Μπιέλ αλλά και με νέα ευκαιρία των γηπεδούχων, με τον Ιμπόρα να στέλνει την μπάλα με κεφαλιά ελάχιστα πάνω από την εστία κι ενώ ο Ατουμπολού ήταν εξουδετερωμένος!

Εν τέλει, η πίεση απέφερε αποτέλεσμα στο 75΄, όταν ο Φορτούνης έκανε το γέμισμα και ξανά ο Ελ Κααμπί, με προβολή, έγραψε το 2-2 αποδεικνύοντας την μεγάλη εκτελεστική δεινότητά του.

Ο Μαρτίνεθ είχε ήδη ρίξει στο παιχνίδι τον Γιόβετιτς και μετά την ισοφάριση πέρασε και τον Σολμπάκεν κάνοντας πολύ επιθετικό τον Ολυμπιακό, αλλά αντί για το γκολ της νίκης δέχθηκε το τέρμα της ήττας στο 86΄ από νέα αμυντική αδράνεια, σε εκτέλεση κόρνερ αυτή τη φορά, την οποία «τιμώρησε» ο Φίλιπ για το τελικό 2-3 με συρτό σουτ, αφού στο επόμενο λεπτό το πλασέ του Γιόβετιτς έφυγε άουτ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Άλαρντ Λίντουτ (Ολλανδία)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ελ Κααμπί - Χέλερ, Σμιτ, Σάλαϊ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ντιέγκο Μαρτίνεθ): Πασχαλάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Φρέιρε, Ορτέγκα (78΄ Κίνι), Έσε (24΄ Ιμπόρα), Καμαρά, Μασούρας (61΄ Γιόβετιτς), Μπιέλ (46΄ Ποντένσε), Φορτούνης (78΄ Σολμπάκεν), Ελ Κααμπί.

ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ (Κρίστιαν Στράιχ): Ατουμπολού, Κίμπερλ, Γκίντερ, Λάινχαρτ, Σμιτ (55΄ Σιλντιγιά), Χέφλερ, Εγκεστάιν, Ντόαν (90΄+2 Αντάμου), Σάλαι (76΄ Φίλιπ), Γκρίφο (76΄ Βάισαουπτ), Χέλερ (90΄+2 Κάιτελ).

