Τυνησία: Οι γελοιογραφίες του πρωθυπουργού και η σύλληψη του Ομράν

Εισαγγελέας διέταξε την σύλληψη του Ταουφίκ Ομράν. Την είδηση αποκάλυψε ο δικηγόρος του σκιτσογράφου.

Η εισαγγελία της Τυνησίας διέταξε τη σύλληψη του σκιτσογράφου Ταουφίκ Ομράν με αφορμή γελοιογραφίες του πρωθυπουργού που είχε σχεδιάσει πρόσφατα. Την είδηση αποκάλυψε χθες Πέμπτη ο δικηγόρος του σκιτσογράφου, Άνας Καντούσι, στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ο Ταουφίκ Ομράν είναι γνωστός για σατιρικά σκίτσα του, που απεικόνιζαν τον πρόεδρο Καΐς Σάγεντ, ο οποίος πριν από δύο χρόνια ανέλαβε σχεδόν όλες τις εξουσίες αφότου διέλυσε το κοινοβούλιο.

Η αντιπολίτευση λέει ότι ο Σάγεντ, που εξελέγη πρόεδρος της Τυνησίας το 2019, διεύρυνε πραξικοπηματικά τις εξουσίες του. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ενήργησε νομίμως και ότι οι πράξεις του ήταν αναγκαίες για να σώσει τη χώρα από το χάος και τη διαφθορά.

