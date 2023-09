Κοινωνία

Κάρλα: αγνοείται άνδρας που πήγε για ψάρεμα

Μεγάλη κινητοποίηση της ΕΜΑΚ, στελέχη της οποίας ψάχνουν με λέμβους ίχνη του αγνοούμενου.

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική το πρωί της Παρασκευής όταν ενημερώθηκε για εξαφάνιση άνδρα στη λίμνη Κάρλα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αγνοούμενος φέρεται να είχε πάει στη λίμνη Κάρλα για να ψαρέψει.

Μέχρι στιγμής είναι αδιευκρίνιστο αν ο άνδρας ήταν μόνος του ή όχι στη λίμνη Κάρλα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής στην λίμνη Κάρλα επιχειρούν 12 πυροσβέστες με δύο διασωστικές λέμβους της 4ης και 8ης Ε.Μ.Α.Κ. καθώς και δύο οχήματα ως συνδρομή στην ΕΛΑΣ.

