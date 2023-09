Life

“Πέφτει η νύχτα με... ΡΥΘΜΟ”: ο Γιώργος Σαμπάνης συναντά τον Δημήτρη Μπάση!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεχωριστό είναι και το νεό live event του Ρυθμού 949 με το μοναδικό πάρτι που στήνεται από τους δυο καλλιτέχνες!

-

Τα Exclusive Live Events «Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ» του ΡΥΘΜΟΥ 94.9, επιστέφουν με ένα ανατρεπτικό live! Την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου ο πιο επιτυχημένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Γιώργος Σαμπάνης, θα συναντήσει για πρώτη φορά on stage, τον σπουδαίο λαϊκό ερμηνευτή, Δημήτρη Μπάση!

Την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου, η μαγευτική οικοδέσποινα και ραδιοφωνική παραγωγός του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 Γιώτα Τσιμπρικίδου, θα υποδεχτεί τον Γιώργο Σαμπάνη σε ένα exclusive live event αποκλειστικά για τους ακροατές του ΡΥΘΜΟΥ 94.9! Guest σε αυτή τη μοναδική βραδιά θα είναι ο αγαπημένος Δημήτρης Μπάσης. Οι δύο καλλιτέχνες θα συνεργαστούν για πρώτη φορά και θα ενώσουν τις φωνές τους στη σκηνή του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 για το 4ο exclusive live event «Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ»! Το αστείρευτο ταλέντο αλλά και η αγάπη τους για τη μουσική θα χαρίσουν αποκλειστικά στους ακροατές του σταθμού αξέχαστες στιγμές!

Ο μοναδικός Γιώργος Σαμπάνης, παρέα με τον καλεσμένο του, Δημήτρη Μπάση, μας προσκαλούν να γεμίσουμε το βράδυ της Τρίτης, 26 Σεπτεμβρίου τα Village Cinemas του The Mall Athens, για να μας... «ψιθυρίσουν στην καρδιά» και να ζήσουμε μια φθινοπωρινή νύχτα που… «ήρθε για να μείνει»!

Η εμπειρία των καλεσμένων θα κορυφωθεί στην αίθουσα “Vmax Sphera” των Village Cinemas, με premium καθίσματα υψηλής αισθητικής καθώς και Dolby Atmos ήχο!

Για προσκλήσεις μπείτε ΕΔΩ

ΡΥΘΜΟΣ 94.9, ΜΟΝΟ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ!

Άκου ΡΥΘΜΟ 94.9 online ή κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή σε App Store & Google Play.

Ειδήσεις σήμερα:

Κάρλα - Μητέρα 43χρονου: Τι κακό, Θεέ μου, έπεσε στο σπιτικό μας...

Τροχαίο στην Πάτρα: Πέθανε και η οδηγός - Θρήνος για παππού και 3χρονο εγγονό

Νέες ταυτότητες: Ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις