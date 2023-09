Life

easy 97.2: Τα Σαββατόβραδά μας γίνονται… EASY PARTY MIX!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρεις ώρες με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τις αξέχαστες δεκαετίες παίζουν non stop στον easy 97.2!

-

Ο easy 97.2 μας προσκαλεί κάθε Σάββατο στις 9:00 βράδυ σε ένα "EASY PARTY MIX” με non-stop διαχρονικές επιτυχίες ταξιδεύοντας μας πίσω σε αγαπημένες δεκαετίες!

Ο easy 97.2, ο σταθμός που μας χαλαρώνει, ;έχει εγκαινιάσει μια νέα μουσική ζώνη, αφιερωμένη αποκλειστικά στα Σαββατόβραδα.

Κάθε Σάββατο 9:00 με 12:00 το βράδυ, πάμε πίσω στο χρόνο και στις αξέχαστες μουσικές δεκαετίες που θα έχουμε για πάντα στην καρδιά μας.

Μέσα από το μοναδικό non-stop EASY PARTY MIX με τα αγαπημένα μας τραγούδια, ο easy 97.2 θα μας ταξιδέψει non- stop με Queen, Abba, Whitney Houston,

Cher, Robbie Williams και πολλές ακόμα μοναδικές φωνές!

Τρεις ώρες με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τις αξέχαστες δεκαετίες παίζουν non stop στον easy 97.2!

Easy 97.2, ο σταθμός που σε χαλαρώνει!

Άκου easy 97.2 online ή κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή σε App Store & Google Play

Ειδήσεις σήμερα:

Ιορδανία - Μπαλωθιές: Καλεσμένος σκότωσε τον γαμπρό πριν τον γάμο! (βίντεο ντοκουμέντο)

Βόλος: Της επιτέθηκε στο φανάρι γιατί του έδωσε μικρό φιλοδώρημα

Νέα Υόρκη: Τραγωδία σε τροχαίο με λεωφορείο (βίντεο)