Λούτσα: Βρέθηκε ένα από τα όπλα της δολοφονίας των Τούρκων

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις με το μακελειό των 6 Τούρκων στη Λούτσα. Πού και πώς εντοπίστηκε το όπλο.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας των 6 Τούρκων στην Λούτσα.

Σύμφωνα με νεότερεςτη Λούτσα. πληροφορίες εντοπίστηκε, αστυνομικοί εντόπισαν όπλο 9 χιλιοστών, το οποίο όπως διαπιστώθηκε χρησιμοποίησαν οι εκτελεστές

Σύμφωνα με πληροφορίες το όπλο εντοπίστηκε από πλήρωμα της Άμεσης Δράσης σε μια απόσταση μεγαλύτερη των 2 χλμ μακριά από το σημείο του μακελειού στην ευρύτερη περιοχή της Ραφήνας.

Το όπλο έχει ήδη μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να γίνει βαλλιστική εξέταση, ωστόσο οι αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως πάνω του δεν βρέθηκαν αποτυπώματα.

Εκτιμάται ωστόσο πως είναι το όπλο με το οποίο οι εκτελεστές δολοφόνησαν τα 6 θύματα.

Φωτογραφίες: irafina.gr

