Δολοφονία στην Λούτσα: 10 συλλήψεις στην Τουρκία - Ετοίμαζαν αντίποινα (βίντεο)

Τι υποψιαζόταν η αστυνομία της γειτονικής χώρας για τη δράση των υπόπτων τις επόμενες ημέρες.

Το ρεπορτάζ μεταδίδει η Άννα Ανδρέου, ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνστνατινούπολη

Σε δέκα συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία της Τουρκίας για τη δολοφονία των έξι Τούρκων στη Λούτσα, στις 11 Σεπτεμβρίου.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι συνελήφθησαν δέκα μέλη της συμμορίας του αρχιμαφιόζου Μπαρίς Μπογιούν, τα οποία φέρονται να ετοιμάζονταν για αντίποινα των δολοφονιών που διαπράχθηκαν στην Αθήνα. Οι ομάδες του Τμήματος Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κωνσταντινούπολης ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό και την εξιχνίαση των εγκληματικών οργανώσεων που δρουν στην πόλη. Η αστυνομία έκανε εφόδους σε σπίτια στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη και, μάλιστα, σχετικά πλάνα δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, “κατά τη διάρκεια ερευνών που έγιναν από το το τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος, μέλη της οργάνωσης προετοίμαζαν αντίποινα στην Κωνσταντινούπολη λόγω της δολοφονίας έξι μελών της εγκληματικής Οργάνωσης Μπαρίς Μπογιούν στην Ελλάδα στις 11 Σεπτεμβρίου 2023. Εκτιμήθηκε ότι προετοιμάζονταν να δράσουν. Συνεπώς, προχωρήσαμε σε ταυτόχρονη επιχείρηση που έγινε σε διευθύνσεις στην Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη. Κατά την επιχείρηση 10 ύποπτοι συνελήφθησαν. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 4 αδήλωτα όπλα, 85 γεμιστήρες, 6 γραμμάρια ναρκωτικών και περίπου 430.000 τουρκικές λίρες”.

Yunanistan’da Bar?s Boyun suc orgutune yak?n 6 kisinin infaz edilmesinin ard?ndan, Istanbul’da onemli bir operasyona imza at?ld?. Atina’daki sald?r?n?n intikam?n? almak icin haz?rl?k yapt?klar? iddia edilen 10 supheli gozalt?na al?nd?. — Ayk?r? (@aykiricomtr) September 21, 2023

