Λούτσα: Το ξεκαθάρισμα λογαριασμών και οι έρευνες

Πρωτοφανές περιστατικό μέσα σε πυκνοκατοικημένη περιοχή της Αρτέμιδας με έξι νεκρούς. Τα πρώτα στοιχεία των ερευνών.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές μετά την ανταλλαγή πυρών που έγινε το απόγευμα της Δευτέρας στη Λούτσα και είχε ως αποτέλεσμα έξι νεκρούς.

Το αιματηρό περιστατικό, που παραπέμπει σε ραντεβού για ξεκαθάρισμα λογαριασμών, έλαβε χώρα στις 19:00 περίπου το απόγευμα, όταν άγνωστοι προσέγγισαν τα θύματα στην οδό Αρίωνος, σε κατοικημένη περιοχή της Αρτέμιδας και άνοιξαν πυρ κατά των πέντε ατόμων που βρίσκονταν μέσα σε ένα αυτοκίνητο.

Το όχημα είχε γερμανικές πινακίδες κολλημένες με «σελοτέιπ» και μέσα σε αυτό βρέθηκαν πέντε νεκροί κι ακόμα ένας έξω από αυτό.

Οι δράστες έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση και η Αστυνομία έσπευσε στο σημείο, αποκλείοντας την περιοχή και μιλώντας με αυτόπτες μάρτυρες, που ίσως είδαν το όχημα των δραστών.

Η ταυτότητα των νεκρών δεν έχει διακριβωθεί. Αρχικά θεωρήθηκαν Αλβανοί υπήκοοι, όμως φέρονται να είναι Τούρκοι που έφεραν γαλλικά διαβατήρια, ίσως και πλαστά. Σε κάθε περίπτωση, ασφαλή συμπεράσματα για τις ταυτότητές τους θα δοθούν από τα δακτυλικά αποτυπώματα.

Σήμα έχει δοθεί και στο αεροδρόμιο της Αθήνας, που βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από το σημείο του μακελειού, ενώ οι έρευνες της Αστυνομίας έχουν «πολύ δρόμο».

