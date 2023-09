Οικονομία

Βουλή: Κατατέθηκε ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός

Σε 600 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός πυο κρίθηκε επιβεβλημένος. Που θα δοθούν τα κονδύλια.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:

"Με το άρθρο 4 της τροπολογίας επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατατέθηκε χθες Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός ύψους 600 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 450 εκατ. ευρώ για το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και 150 εκατ. ευρώ για τον τακτικό Προϋπολογισμό, για να καλύψει τις πρώτες αποζημιώσεις, την κρατική αρωγή και αγροτικές αποζημιώσεις από τις καταστροφές.

Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Θάνος Πετραλιάς, κατά την τοποθέτησή του στη Βουλή επεσήμανε ότι «το συνολικό κόστος των αποζημιώσεων αναμένεται σημαντικά μεγαλύτερο, άνω του 1 δισ. ευρώ, και θα επιβαρύνει και τα επόμενα έτη, καθώς θα επισκευάζονται τα κτίρια που υπέστησαν ζημιά και θα αποζημιώνονται από την κρατική αρωγή. Αυτά τα χρήματα είναι συμπληρωματικά αυτών που απαιτούνται για έργα αποκατάστασης υποδομών που θα χρηματοδοτηθούν κατά κύριο λόγο από συγχρηματοδοτούμενα εργαλεία, όπως το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης».

Ο κ. Πετραλιάς ανέφερε ότι: «Οι πιστώσεις του συμπληρωματικού Προϋπολογισμού χρησιμοποιούνται για μέτρα όπως:

Η ενίσχυση μέσω του arogi.gov.gr για πρώτες ανάγκες, ζημιές σε οικοσκευή και απλές επισκευαστικές εργασίες έως 6.600 ευρώ. Η πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής κτιρίων που υπέστησαν βλάβες έως 10.000 ευρώ και εν συνεχεία η στεγαστική συνδρομή ύψους 80% επί του κόστους επισκευής ή ανακατασκευής των κτιρίων. Η επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης από 300 έως 500 ευρώ το μήνα. Η αναστολή συμβάσεων εργασίας με αποζημίωση ειδικού σκοπού προς τους εργαζόμενους των πληγεισών επιχειρήσεων. Η πρώτη αρωγή έναντι κρατικής αρωγής προς πληγείσες επιχειρήσεις ύψους έως 4.000 ευρώ και εν συνεχεία η αποζημίωση 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς σε στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης όπως μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα. Οι αποζημιώσεις προς πληγείσες αγροτικές εκμεταλλεύσεις που περιλαμβάνει τόσο αποζημίωση 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς σε στοιχεία ενεργητικού της αγροτικής εκμετάλλευσης όπως μηχανολογικό εξοπλισμό, έγγειο κεφάλαιο, πρώτες ύλες και εμπορεύματα, όσο και η αποζημίωση της τρέχουσας παραγωγής μέσω του ΕΛΓΑ».

Σημειώνεται ότι έως χθες το μεσημέρι, κατεγράφησαν ήδη 22.589 αιτήσεις στην κρατική αρωγή οριστικοποιημένες και 4.840 εκκρεμείς. «Οι αποζημιώσεις προχωρούν με γοργούς ρυθμούς, κάτι που απαιτεί την άμεση ενίσχυση των σχετικών πιστώσεων» πρόσθεσε ο κ. Πετραλιάς".

