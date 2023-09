Οικονομία

Θεσσαλία - Πετραλιάς: Αποζημιώσεις 1 δις ευρώ, “τρέχουν” οι αιτήσεις

Πόσες χιλιάδες αιτήσεις πλημμυροπαθών έχουν οριστικοποιηθεί και πόσες εκκρεμούν στην Κρατική Αρωγή.

«Οι αποζημιώσεις των πληγέντων προχωρούν με γοργούς ρυθμούς» ανέφερε ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς υποστηρίζοντας στην Ολομέλεια την διάταξη της τροπολογία που αφορά τον συμπληρωματικό Προϋπολογισμό που έχει κατατεθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας.

Αναφερόμενος στην Θεσσαλία, ο κ. Πετραλιάς ανέφερε ότι «μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης έχουν οριστικοποιηθεί 22.589 αιτήσεις που υποβλήθηκαν στην Κρατική Αρωγή και εκκρεμούν 4.840 αιτήσεις. Οι αποζημιώσεις προχωρούν με γοργούς ρυθμούς».

Σχετικά με τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό, ο υφυπουργός είπε πως είναι ύψους 600 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 450 εκατ. ευρώ είναι για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και 150 εκατ. ευρώ στον τακτικό προϋπολογισμό για να καλυφθούν οι πρώτες αποζημιώσεις, κρατικής αρωγής και αγροτικών αποζημιώσεων για τις φυσικές καταστροφές».

Ο υφυπουργός, σημείωσε ότι το συνολικό κόστος των αποζημιώσεων κυμαίνεται σε άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ και θα επιβαρύνει και τους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών, καθώς θα επισκευάζονται τα κτήρια που υπέστησαν ζημία και θα αποζημιώνονται από την Κρατική Αρωγή.

Ο κ. Πετραλιάς διευκρίνισε πως «τα χρήματα αυτά είναι συμπληρωματικά που απαιτούνται για έργα αποκατάστασης υποδομών που θα χρηματοδοτηθούν κατά κύριο μέρος από συγχρηματοδοτούμενα εργαλεία, όπως το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης».

