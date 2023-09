Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλία: "Θερίζουν” γαστρεντερίτιδα και λοιμώξεις αναπνευστικού, βρέθηκε και καμπυλοβακτήριο

Έντονη ανησυχία στις τοπικές κοινωνίες προκαλεί η αυξητική ροή των κρουσμάτων και των νοσηλειών, στον απόηχο της σφοδρής κακοκαιρίας

Ταχεία άνοδο φαίνεται ότι παρουσιάζουν τα κρούσματα μεταδοτικών μολύνσεων στην περιοχή της Θεσσαλίας, ως αποτέλεσμα της κακοκαιρίας Daniel, των πρωτοφανών πλημμυρών και των στάσιμων υδάτων στη συνέχεια.





τη συνεδρίαση της Τετάρτης οι εξελίξεις είναι οι παρακάτω:



Παρουσιάστηκαν 46 νέα κρούσματα γαστρεντερίτιδας και 104 νέες λοιμώξεις αναπνευστικού την Πέμπτη στην περιοχή της Θεσσαλίας . 8 ήταν οι νέες νοσηλείες γαστρεντερίτιδας και 14 οι νέες νοσηλείες λόγω λοίμωξης αναπνευστικού. Το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων πραγματοποίησε την καθημερινή τακτική του συνεδρίαση την Πέμπτη στη Λάρισα και ανακοίνωσε ότι σε σχέση μεοι εξελίξεις είναι οι παρακάτω:Παρουσιάστηκαν





Καταγράφηκαν 5 πιθανά κρούσματα λεπτοσπείρωσης που εξετάζονται εργαστηριακά (3 στη Λάρισα και 2 στη Καρδίτσα).



Παράλληλα, υπάρχει 1 τυχαίο εύρημα καμπυλοβακτηρίου στη Μαγνησία.





Αναφορικά με το νερό, είναι πλέον ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση στην τοπική κοινότητα Ζαιμίου Καρδίτσας.