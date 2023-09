Πολιτική

Γιώργος Τσίπρας: Ο Κασσελάκης έχει δώσει ήδη το πολιτικό του στίγμα

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που στηρίζει τον Κασσελάκη στις εκλογές για την προεδρία του κόμματος, χαρακτήρισε «λεκτικό ατόπημα» τον χαρακτηρισμό του «κρατίδιο» για το ψευδοκράτος στην Κύπρο.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Τσίπρας, ο οποίος έχει εκφράσει τη στήριξη του στον υποψήφιο για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασσελάκη, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και τον Νίκο Χατζηνικολάου για τις εσωκομματικές εκλογές στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σχολιάζοντας την αναφορά του κ. Κασσελάκη στο ψευδοκράτος στην Κύπρο με τον χαρακτηρισμό «κρατίδιο», έκανε αρχικά λόγο για σαρδάμ και στη συνέχεια μετά τις ενστάσεις του Νίκου Χατζηνικολάου για «λεκτικό ατόπημα», παρατηρώντας όμως ότι η λέξη κρατίδιο χρησιμοποιείται πάντα με αρνητική χροιά.

Ο κ. Τσίπρας, αναφερόμενος στον κ. Κασσελάκη, είπε ότι χρειάζεται να αποκτήσει μεγαλύτερη εμπειρία, αλλά αυτό είναι δεδομένο καθώς πρόκειται για έναν άνθρωπο πολύ έξυπνο, που έχει δώσει το πολιτικό του στίγμα.

«Ο Στέφανος μιλάει για μια πατριωτική αριστερά και έχει εκφράσει ήδη πολλές από τις θέσεις του. Παράδειγμα η επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, κάτι που δεν ακούμε καθόλου τον τελευταίο καιρό από κυβερνητικά στελέχη αλλά και διεθνολόγους», τόνισε ο κ. Τσίπρας

Σχολιάζοντας τον θόρυβο που δημιουργήθηκε μέσα στην εβδομάδα με τις κατηγορίες κατά της κυρίας Αχτσιόγλου ότι η ίδια αλλά και στελέχη που την στηρίζουν υπονόμευσαν τον Αλέξη Τσίπρα και τον οδήγησαν σε παραίτηση, ο κ. Γιώργος Τσίπρας παρατήρησε ότι κάποια στελέχη της παράταξης, με τη στάση τους δημιούργησαν πρόβλημα τόσο στον ΣΥΡΙΖΑ όσο και στον Αλέξη Τσίπρα και όλα αυτά τα στελέχη έχουν εκφράσει τη στήριξη τους στην κυρία Αχτσιόγλου.

