Πολιτική

Μεταναστευτικό - Μαξίμου: Είμαστε κοντά σε συμφωνία με την Τουρκία

Τι αναφέρουν κυβερνητικές πηγές για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Γκουτέρες και την επανέναρξη των συνομιλιών που θα οδηγήσουν σε μια λύση στο Κυπριακό στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ.

Σε μια αποτίμηση της συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι φαίνεται να ωριμάζει μια συμφωνία για το μεταναστευτικό, η οποία θα έχει ως στόχο την μείωση των ροών αλλά και την πιο λειτουργική σχέση για τον αντιμετώπιση του προβλήματος.

Τα ίδια πρόσωπα, αναφέρουν ότι σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, παραμένει ορόσημο η σύγκληση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, 7 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί θα γίνουν προσπάθειες για υπογραφή σχετικών συμφωνιών.

Τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την επανέναρξη των συνομιλιών που θα οδηγήσουν σε μια λύση στο Κυπριακό στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ και για τον διορισμό νέου απεσταλμένου του Οργανισμού στην Κύπρο εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

