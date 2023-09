Οικονομία

Καύσιμα - Παπαγεωργίου: Η βενζίνη θα φτάσει στα 2,20 ευρώ το λίτρο

Δυσοίωνες εκτιμήσεις των πρατηριούχων για το ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων. Τι προβλέπουν για την τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1 μίλησε το Σάββατο ο Πρόεδρος των Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Συνδέσμου Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων.

Όπως ανέφερε, δεν υπάρχουν καλές ειδήσεις εδώ και καιρό, ώστε να ρίξουν τις τιμές, αντιθέτως κινήσεις της Ρωσίας συντηρούν το ράλι ανόδου στις διεθνείς τιμές και ακόλουθα στις λιανικές τιμές των καυσίμων παγκοσμίως.

Ο κ. Παπαγεωργίου επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι «είναι μια νευρική περίοδος για τα καύσιμα. Μέσα σε 2,5 μήνες έχουν αυξηθεί 20 λεπτά οι τιμές. Δυστυχώς, θα είναι μια παρατεταμένη περίοδος ανόδου των τιμών και θα ξαναδούμε την τιμή της βενζίνης στα 2,20 ευρώ ανά λίτρο».

Ζοφερές είναι οι εκτιμήσεις του και για το πετρέλαιο θέρμανσης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι στα 1,45 ευρώ ανά λίτρο», τονίζοντας ότι αυτή είναι απαγορευτική για τους περισσότερους καταναλωτές και λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν θα υπάρχουν παραγγελίες».





