Ο Ρονάλντο κράτησε “ζωντανή” την Αλ-Νασρ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο σουπερ σταρ του ποδοσφαίρου αποδείχθηκε "σωτήρας" για την ομάδα του που παλεύει να μείνει ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα της Σαουδικής Αραβίας.

-

Χάρη σε δύο γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο (σ.σ. έφθασε στα εννέα), η Αλ Νασρ νίκησε στο τέλος ενός θεαματικού αγώνα, την Αλ Αχλί με 4-3, παρά την εξαιρετική απόδοση που είχε για τους ηττημένους, ο Ριάντ Μαχρέζ.

Στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, η Αλ Νασρ του CR7 σημείωσε μία σημαντική νίκη, στην προσπάθεια της να μην απομακρυνθεί από τις πρώτες θέσεις, που κατέχουν η Αλ Χιλάλ (17 βαθμοί) του Νεϊμάρ και η Αλ Ιτιχάντ (18 βαθμοί) του Καρίμ Μπενζεμά.

Very happy to score 2 more goals and specially to have helped the team in this important win!????????

Our fans have been amazing in our home with their fantastic support!???????? pic.twitter.com/qbUUdL64eY