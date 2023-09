Οικονομία

Αεροπορική κίνηση: Το 2023 έσπασε το ρεκόρ επιβατών

Τι δείχνον τα στοιχεία για την επιβατική κίνηση στα αεροδρομια της χώρας τους πρώτους 8 μήνες του 2023

Χρονιά ρεκόρ το 2023 για τις επιδόσεις της επιβατικής κίνησης σημειώθηκε φέτος στα αεροδρόμια της Ελλάδας, παρά τις καταστροφικές πυρκαγιές και τις φονικές πλημμύρες το τελευταίο δίμηνο. Όπως όλα δείχνουν, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία αλλά και τις προβλέψεις, τόσο του προέδρου του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών κ. Ριχάρδου Λαμπίρη, όσο και του διευθύνοντα συμβούλου της Fraport Greece κ. Alexander Zinell, το 2023 αναμένεται να είναι η καλύτερη χρονιά της επιβατικής κίνησης, πηγαίνοντας ολοταχώς για χρονιά ρεκόρ.

Για το οκτάμηνο του 2023 στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας μας, (Αεροδρόμιο Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος», 24 αεροδρόμια διαχείρισης ΥΠΑ, 14 περιφερειακά αεροδρόμια διαχείρισης Fraport Greece), η επιβατική κίνηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022 και του 2019 αυξήθηκε, ξεπερνώντας τα 50 εκατομμύρια διακινούμενους επιβάτες ενώ υψηλά επίπεδα καταγράφει και ο μήνας Σεπτέμβριος. Ειδικότερα, για το οκτάμηνο του έτους 2023 στην Ελλάδα (Ιανουάριος/Αύγουστος 2023) το σύνολο των διακινούμενων επιβατών στα αεροδρόμια, (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού), έφτασε τα 50.152.145, έναντι 43.788.675 το αντίστοιχο διάστημα του 2022 και 44.895.202 επιβατών το 2019. Από τα ανωτέρω στατιστικά στοιχεία, προκύπτει αύξηση επιβατικής κίνησης +14,5% σε σχέση με το 2022 και αύξηση +11,7% σε σχέση με το 2019.

«Ελευθέριος Βενιζέλος» και τα 14 αεροδρόμια της Fraport Greece έσπασαν το φράγμα των 40 εκατ. επιβατών στο 8μηνο

«Πρωταθλητές» στην αύξηση είναι το αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος» και τα 14 αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport. Βάσει των συγκεντρωτικών στοιχείων των 15 βασικών αεροδρομίων, η επιβατική κίνηση στο πρώτο οκτάμηνο του έτους έσπασε το φράγμα των 40 εκατ. επιβατών. Συγκεκριμένα ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών υποδέχτηκε από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο 18.668.442 επιβάτες, ενώ στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια «προσγειώθηκαν» 24.106.822 επισκέπτες, συνολικά δηλαδή 42.775.264, εγχώριοι και διεθνείς, επισκέπτες. Οι διεθνείς επισκέπτες δε, έφτασαν στο οκτάμηνο τα 31.999.447. Πρόκειται για 12.796.657 στον ΔΑΑ και 19.202.790 στα περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport, ενώ στο θερμότερο τρίμηνο του έτους (Ιούνιο - Ιούλιο - Αύγουστο) διακινήθηκαν μέσω αεροδρομίων 26,8 εκατ. επιβάτες (9,5 εκατ. στον ΔΑΑ - και 17,3 εκατ. στα περιφερειακά αεροδρόμια).

Χρονιά ρεκόρ το 2023 για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

«Εάν οι καλές επιδόσεις συνεχιστούν με τους, μέχρι σήμερα ρυθμούς, θα έχουμε φέτος μία χρονιά ρεκόρ για το αεροδρόμιο της Αθήνας, ξεπερνώντας και τις ιστορικές επιδόσεις του 2019», είπε μιλώντας στο 6ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών- ITC 2023, ο πρόεδρος του ΔΑΑ Ριχάρδος Λαμπίρης παραθέτοντας μάλιστα μία σειρά στοιχείων που επιβεβαιώνουν τη θετική πορεία. Για το 2019, ο ΔΑΑ κατέγραψε 25,58 εκατ. επιβάτες, όταν σύμφωνα με τα στοιχεία ως τον φετινό Αύγουστο έφτασε στα 18,7 εκατ. επιβάτες, έναντι 17,3 εκατ. για το ίδιο διάστημα του 2019. Όπως αποκάλυψε ο κ. Λαμπίρης, ενδεικτικό της αύξησης ήταν το γεγονός ότι «από το terminal του αεροδρομίου υπάρχουν ημέρες που διακινούνται 102.000 επιβάτες ημερησίως, ένα εντυπωσιακό νούμερο για τα μέχρι σήμερα δεδομένα». «Πυρήνες» στην αύξηση της επιβατικής κίνησης στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισραήλ, Κύπρος, Καναδάς, Ισπανία, Αυστρία και Γερμανία. Ενδεικτικά η αγορά της Αυστρίας, το πρώτο 8μηνο του έτους, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, παρουσίασε αύξηση κατά περίπου 45% σε σύγκριση με το 2019, της Ισπανίας κατά 25%, της Γαλλίας κατά 15%, της Αμερικής κατά 63%, του Ισραήλ κατά 68% και του Καναδά κατά 32%.

Fraport Greece - Έτος ρεκόρ και για τα 14 αεροδρόμια

Έτος - ρεκόρ εκτιμάται ότι θα είναι το 2023 για τη Fraport Greece, που διαχειρίζεται 14 ελληνικά περιφερειακά αεροδρόμια, σύμφωνα με τον Alexander Zinell, Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας. «Η εκτίμησή μας, για το σύνολο του 2023, είναι 33 εκατ. επιβάτες έναντι 31,19 εκατ. πέρυσι» είπε μιλώντας στο 6ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών- ITC 2023. Σε επίπεδο οκταμήνου Ιανουαρίου - Αυγούστου η επιβατική κίνηση ξεπέρασε τα 24 εκατ. έναντι 22 εκατ. το 2022, με άνοδο 8,5%. Στην αύξηση αυτή συνέβαλε τόσο η άνοδος της κίνησης εσωτερικού με 4,9 εκατ. επιβάτες έναντι 4,1 εκατ. επιβατών πέρυσι, ήτοι αύξηση 18,4%, όσο και του εξωτερικού με 19,2 εκατ. επιβατών έναντι 18,1 πέρυσι, αύξηση 6,2%. Όλοι οι προορισμοί σημείωσαν άνοδο σε σχέση με πέρυσι, μάλιστα η Θεσσαλονίκη σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση 20,8%. Αύξηση σημείωσαν και τα αεροδρόμια Καβάλας (άνοδος 18,9%), της Μυτιλήνης (άνοδος 15,1%), της Σκιάθου και των Χανίων (άνοδος 11,4% και 11,2% αντίστοιχα). Ανοδικά σε ποσοστό 10,9% έκλεισε και σε σχέση με το 2019 το οκτάμηνο στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, με τη Μυτιλήνη (0,6%), την Καβάλα (5,6%) και τη Σάμο (0,6%) να σημειώνουν πτώση. Αντίθετα τις καλύτερες ποσοστιαίες επιδόσεις κατέγραψαν 'Ακτιο (29,2%), Σκιάθος (25,7%), Χανιά (21%) και Κέρκυρα (22,3%).

