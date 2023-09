Αθλητικά

Μιχάλης Κατσουρής: Νέες συλλήψεις για τη δολοφονία του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συλλήψεις οπαδών της Ντιναμό που φέρονται να εμπλέκονται στη δολοφονία του Μιχάλη Κατσουρή.

-

Εννέα οπαδοί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ συνελήφθησαν ως εμπλεκόμενοι στη δολοφονία του Μιχάλη Κατσουρή, σε επιχείρηση της Αστυνομίας της Κροατίας.

Σύμφωνα με την κροατική εφημερίδα Jutarnji List, για τα μέλη των Bad Blue Boys είχε ζητηθεί η έκδοσή τους από τις ελληνικές Αρχές και είχαν εκδοθεί ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης.

Βάσει των ίδιων πληροφοριών, η Αστυνομία της Κροατίας δεν έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα, ενήργησε ωστόσο, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης.

Όπως αναφέρεται στο ίδιο δημοσίευμα, οι περισσότεροι από τους συλληφθέντες είχαν ταξιδέψει με πλοίο μέχρι την Ιταλία και στη συνέχεια οδικώς προς την Κροατία.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Είχε “φυλακισμένες” μάνα και κόρη για 2 χρόνια - Προσπάθησε να πνίξει την 22χρονη

Μάνος Χατζιδάκις: Η μεγαλύτερη μουσική ιδιοφυΐα της Ελλάδας

Καύσιμα - Παπαγεωργίου: Η βενζίνη θα φτάσει πάλι στα 2,20 ευρώ το λίτρο