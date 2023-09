Κοινωνία

Διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική: Σε διαθεσιμότητα ο εμπλεκόμενος αστυνομικός

ΕΔΕ σε βάρος του αστυνομικού που τέθηκε σε διαθεσιμότητα, κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών.

-

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε, με απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ο αστυνομικός, που συνελήφθη την Πέμπτη 21/9 κατηγορούμενος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες στην Αττική.

Παράλληλα σε βάρος του διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για την υπόθεση

"Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην πώληση – διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κοκαΐνης και κάνναβης σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία (3) μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και αστυνομικός, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- εγκληματικής οργάνωσης, παράβαση καθήκοντος καθώς και για παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά, τα όπλα, του ερασιτεχνικού- επαγγελματικού αθλητισμού και τις φωτοβολίδες και τα πυροτεχνήματα.

Επιπλέον, στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο, το οποίο κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, μετά από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και με την εφαρμογή ειδικών ανακριτικών τεχνικών, προέκυψε ότι οι ανωτέρω κατηγορούμενοι είχαν ενωθεί και συγκροτήσει εγκληματική ομάδα τουλάχιστον από τα τέλη Μαΐου 2023 και δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αττικής, με σκοπό το παράνομο οικονομικό όφελος.

Όπως πρόεκυψε από την επισταμένη έρευνα και συνδυαστική μελέτη του προανακριτικού υλικού, τα μέλη της οργάνωσης δρούσαν με διακριτούς μεταξύ τους ρόλους και συγκεκριμένα:

Τα δύο μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο αστυνομικός, προμηθεύονταν από κοινού τις ναρκωτικές ουσίες και τις αποθήκευαν στην οικία του αστυνομικού,

το τρίτο μέλος μετά την πώληση των ποσοτήτων που του ανέθεταν, παρέδιδε το χρηματικό ποσό που αποκόμιζε στα άλλα δύο μέλη, τα οποία στη συνέχεια «επανεπένδυαν» τα χρήματα για την προμήθεια νέας και μεγαλύτερης ποσότητας κοκαΐνης, ενώ

την πώληση στους υποψήφιους πελάτες, οι οποίοι ήταν άτομα από το φιλικό τους περιβάλλον αναλάμβαναν και τα τρία μέλη.

Χαρακτηριστικό της μυστικότητας με την οποία λειτουργούσαν είναι και οι κωδικοποιημένες λέξεις που χρησιμοποιούσαν ώστε να μην γίνεται αντιληπτό το περιεχόμενο των συνομιλιών τους, όπως ενδεικτικά:

κοκαΐνη: «κουλούρι», «τέτοιο», «πράγματα», «μπλεξίματα», «κόλπο», «κάτι» και «κομμάτια»,

ακατέργαστη κάνναβη: «παπάς».

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε επιχείρηση, την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023, κατά την οποία αρχικά συνελήφθη ο αστυνομικός κοντά στην οικία του, όπου στην κατοχή του βρέθηκαν πέντε -5- ανισοβαρείς νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν κοκαΐνη συνολικού βάρους -3- γραμμαρίων και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ακολούθησε η σύλληψη και των άλλων δύο μελών της οργάνωσης, ενώ από τις έρευνες στις οικίες τους συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-57- γραμμάρια κοκαΐνης,

-0,5- γραμμάρια ακατέργαστη ινδική κάνναβη,

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

μεταλλικός τρίφτης,

πιστόλι αβολίδοτων φυσιγγίων-κρότου,

-70- φυσίγγια,

σουγιάς με μήκος λάμας 8,5 εκατοστών,

μαχαίρι με μήκος λάμας 17,5 εκατοστών,

σιδερογροθιά,

σιδερένιο πτυσσόμενο κλομπ,

πυρσός ,

-9- κροτίδες,

χειρόγραφες σημειώσεις, με πλήθος τιμών και ποσοτήτων,

-2- κινητά τηλέφωνα,

σύριγγα καθώς και φιαλίδια και χάρτινη συσκευασία με ενδείξεις αναβολικών ουσιών,

22.715 ευρώ και

-2- μοτοσυκλέτες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή".

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Σε συνέχεια του από 23-09-2023 Δελτίου Τύπου σχετικά με σύλληψη αστυνομικού, μέλους εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες στην Αττική, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι σε βάρος του διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, ενώ παράλληλα τέθηκε σε διαθεσιμότητα.

