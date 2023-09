Υγεία - Περιβάλλον

Παράνομες υιοθεσίες στα Χανιά – Θύμα στον ΑΝΤ1: Έκανα επτά εξωσωματικές και παιδί δεν έχω

Οι φόβοι των γυναικών που ήρθαν σε επαφή με την κλινική που σφραγίστηκε εμπλεκόμενη σε σκάνδαλο απάτης.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Νέες αποκαλύψεις για το δίκτυο παράνομων υιοθεσιών στα Χανιά έρχονται στη δημοσιότητα.

Η Ελένη άρχισε από τα 32 της στην συγκεκριμένη κλινική των Χανιών να κάνει εξωσωματικές για να αποκτήσει παιδί με τον σύζυγό της. Σήμερα, επτά χρόνια μετά, μετρά επτά αποτυχημένες υποβοηθούμενες επεμβάσεις και 4 εικονικές - όπως καταγγέλλει- εμβρυομετοφορές, από τα προφυλακισμένα μέλη της κλινικής. Στο άκουσμα ότι οι «ράμπο» του ΣΔΟΕ εντόπισαν 3 εκατομμύρια ευρώ σε επτά off shore εταιρίες, τις οποίες φέρεται να διαχειρίζονταν οι υπεύθυνοι της κλινικής, κάνει να ξεσπά. Όχι για τα χρήματα, αλλά για γόνιμα χρόνια που έχασε

«Εγώ έχω δώσει περίπου 20.000 ευρώ για επτά εξωσωματικές και παιδί δεν έχω αποκτήσει. Είχαν κάνει τέσσερις εικονικές εμβρυομεταφορές και έπαιρνα 18 χάπια την ημέρα, χωρίς καν να μου έχουν βάλει έμβρυα.

Την Τετάρτη , παρουσία εκπροσώπου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ολοκληρώθηκε η μεταφορά του γενετικού υλικού από την συγκεκριμένη κλινική στο Γενικό Νοσοκομείου Χανίων.

Η Μαρία Παπαδάκη, δικηγόρων θυμάτων κλινικής, δήλωσε στον ΑΝΤ1 ότι, «η Εθνική Αρχή θα επιτρέψει μέσα από συγκεκριμένη διαδικασία να υπάρχει πρόσβαση στο γενετικό υλικό εκείνοι που είχαν δώσει υλικό στην κλινική».

Η εν λόγω κλινική - ενώ βρίσκεται στο επίκεντρο δικαστικής έρευνας για υπόθεση εμπορίας βρεφών και παράνομων υιοθεσιών- παράλληλα διενεργείται προκαταρκτική έρευνα και για εικονικές ωοληψίες και εμβρυομεταφορές, με περισσότερες από 200 γυναίκες, που σύμφωνα με πληροφορίες έχουν κληθεί να καταθέσουν,να αναρωτιούνται αν το γενετικό τους υλικό ήδη μεταφέρθηκε σε άλλα ζευγάρια που ήταν πελάτες της κλινικής

«Δεν ξέρω αν μπορεί να αποδειχθεί, δηλαδή αν δικό μου γενετικό υλικό, μαζί γονιμοποιημένο με το σπέρμα του συζύγου, είτε και με άλλο, δεν ξέρω τι αλχημείες μπορούσαν να κάνουν, δεν θα το μάθουμε ποτέ αν έχει μεταφερθεί σε άλλη γυναίκα», δήλωσε θύμα της κλινικής.

Η άδεια της κλινικής ανακλήθηκε, ενώ από τα συνολικά οκτώ άτομα που κατηγορούνται προφυλακίστηκαν τέσσερα, ο γυναικολόγος και ιδιοκτήτης της κλινικής, ο εμβρυολόγος και δυο μέλη βοηθητικού προσωπικού της κλινικής.

