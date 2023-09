Τζίμι Κάρτερ: Σπάνια δημόσια εμφάνιση του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ (εικόνες)

Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ αιφνιδίασε ευχάριστα τους συμπολίτες του, που τον είδαν να κάνει βόλτα σε τοπικό φεστιβάλ.

Μια εβδομάδα προτού γιορτάσει τα 99α γενέθλιά του, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζίμι Κάρτερ εθεάθη στο Φεστιβάλ Φιστικιού που διεξάγεται στη γενέτειρά του, την πόλη Πλέινς στην πολιτεία Τζόρτζια.

Ο 39ος πρόεδρος των ΗΠΑ (1977-1981) επέβαινε σε αυτοκίνητο μαζί με τη σύζυγό του Ρόζαλιν, 96 ετών.

«Όμορφη μέρα για τον Πρόεδρο και την κυρία Κάρτερ που απόλαυσαν μια βόλτα στον χώρο του Φεστιβάλ Φιστικιού στο Πλέινς! Μόλις μια εβδομάδα προτού γίνει 99 ετών. Στοιχηματίζουμε ότι παγωτό με γεύση φιστικοβούτυρο θα έχει το μενού για το μεσημεριανό γεύμα», αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) το Κέντρο Κάρτερ, που κοινοποίησε βίντεο από την σπάνια δημόσια εμφάνιση του ζεύγους.

