Παράξενα

Ψέριμος: Πέθανε προσπαθώντας να φτάσει κολυμπώντας στην Ελλάδα από την Τουρκία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Λιμενικό ενημερώθηκε και εντόπισε τον νεαρό, χωρίς τις αισθήσεις του, ανατολικά της Ψερίμου.

-

Ενημερώθηκε μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου η Λιμενική Αρχή Καλύμνου από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για διερεύνηση πληροφορίας σχετικά με την οποία κολυμβητής ο οποίος είχε ξεκινήσει κολυμπώντας από τις τουρκικές ακτές με προορισμό τα ελληνικά νησιά, αγνοείται από πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Άμεσα τέθηκε σε εφαρμογή το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και απέπλευσε περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τη θαλάσσια περιοχή ανατολικά ν. Ψερίμου όπου εντόπισε και περισυνέλεξε άνδρα νεαρής ηλικίας, χωρίς τις αισθήσεις του,.

Ο ανωτέρω μεταφέρθηκε στον λιμένα Καλύμνου και στη συνέχεια διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γ.Ν. Καλύμνου «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι η σορός ανήκει στον αγνοούμενο κολυμβητή.

Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου για διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, ενώ προανάκριση διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή Καλύμνου.

Ειδήσεις σήμερα:

Γουαδαλαχάρα: Η Σάκκαρη κατέκτησε το τρόπαιο (βίντεο)

Λίμνη Κάρλα – αγνοούμενος ψαράς: Εντοπίστηκε η βάρκα του

Δεύτερη μεταμόσχευση καρδιάς χοίρου σε άνθρωπο (εικόνες)