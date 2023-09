Οικονομία

Πυρόπληκτοι: νέες πληρωμές πρώτης αρωγής σε δικαιούχους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέες καταβολές πρώτης αρωγής προς πληγέντες από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού.

-

Νέες πληρωμές πρώτης αρωγής προς τους πληγέντες από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το καλοκαίρι σε διάφορες περιοχές της χώρας, πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023 και την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2021, όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, πιστώθηκαν 496.602,38 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς 104 δικαιούχων.

Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και πληρωμές ύψους 203.098,83 σε 32 πληγέντες από τις πυρκαγιές στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ως πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής, αλλά και πληρωμές 144.000 ευρώ σε επιχειρήσεις και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ως πρώτη αρωγή έναντι επιχορήγησης. Συνολικά, μέχρι σήμερα, έχουν χορηγηθεί ως πρώτη αρωγή 1.689.563,13 ευρώ.

Αναφορικά με την πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής, το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 10.000 ευρώ για κτίρια με βαριές βλάβες που τα καθιστούν επικίνδυνα για χρήση («κόκκινα») και σε 5.000 ευρώ για κτίρια με σοβαρές βλάβες που τα καθιστούν προσωρινά ακατάλληλα για χρήση («κίτρινα»).

Ως προς το σκέλος της πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης, το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 4.000 ευρώ για κάθε επιχείρηση ή φορέα με πολύ σοβαρές υλικές ζημιές και σε 2.000 ευρώ για κάθε επιχείρηση ή φορέα με σοβαρές υλικές ζημιές. Ήδη, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ξεκίνησαν οι πληρωμές πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης επιχειρήσεων στις περιοχές για τις οποίες οι Περιφέρειες έχουν αποστείλει τα σχετικά στοιχεία.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι οι νέες πληρωμές προς τους δικαιούχους πραγματοποιούνται ενώ η πλατφόρμα arogi.gov.gr είναι ακόμα ανοιχτή για αιτήσεις. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα arogi.gov.gr παραμένει ανοιχτή για την υποβολή αιτήσεων από τους πυρόπληκτους πολίτες και επιχειρήσεις έως τις 25 Σεπτεμβρίου.

Τέλος, σημειώνεται ότι (α) το ποσό της πρώτης αρωγής που λαμβάνει κάθε επιχείρηση ή κάθε κτηνοτροφική μονάδα συμψηφίζεται με το ποσό της τελικής επιχορήγησης, όπως αυτό θα προσδιοριστεί από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά την καταγραφή ζημιών από τις επιτροπές κρατικής αρωγής της Περιφέρειας, και (β) το ποσό της πρώτης αρωγής που λαμβάνει κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου συμψηφίζεται με το ποσό της τελικής στεγαστικής συνδρομής, όπως αυτό θα προσδιοριστεί από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με σχετική απόφαση οριοθέτησης και χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.

Ειδήσεις σήμερα:

Πειραιάς - Μώραλης: Για το κυκλοφοριακό στο λιμάνι υπάρχει λύση, αλλά… (βίντεο)

Νέες ταυτότητες: Ανοίγει η πλατφόρμα - Οδηγός για τις αιτήσεις

Ακίνητα: Οι αλλαγές για αγορές, πωλήσεις και βραχυχρόνιες μισθώσεις