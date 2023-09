Τοπικά Νέα

Ηράκλειο: Τον πυροβόλησε επειδή διαμαρτυρήθηκε για τα ζώα του

Η αφορμή με την οποία οι δύο συντοπίτες διαπληκτίστηκαν και εν τέλει ο ένας σήκωσε όπλο κατά του άλλου.

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα.

Σύμφωνα με το cretalive.gr , ένας άνδρας από το χωριό πυροβόλησε έναν άλλο άνδρα από τα Δαμάνια, με αποτέλεσμα ο δεύτερος να τραυματιστεί στο πόδι. Αιτία του αιματηρού επεισοδίου φέρεται να είναι αγροζημιές, για τις οποίες ο άνδρας από τα Δαμάνια θέλησε να διαμαρτυρηθεί. Γι' αυτό και πήγε στο Μελιδοχώρι όπου συνάντησε τον συγκεκριμένο κτηνοτρόφο και διαμαρτυρήθηκε για τις ζημιές που όπως ισχυρίστηκε προκαλούσαν στα χωράφια του, τα ζώα του κτηνοτρόφου.

Οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν και ο κτηνοτρόφος φέρεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να πυροβόλησε μια φορά προς το μέρος του έτερου άνδρα χαμηλά, προς τα πόδια. Στο σημείο έχει σπεύσει αστυνομική δύναμη, ενώ ο δράστης αναζητείται.

Πηγή: Cretalive.gr

