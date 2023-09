Κοινωνία

ΑμεΑ στον ΑΝΤ1: Τα λεωφορεία δεν σταματούν να μας πάρουν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας νεαρός με αμαξίδιο και μέλος του συνδικάτου του ΟΑΣΑ μίλησαν στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για το περιστατικό με τον νεαρό και τον οδηγό του λεωφορείου.

-

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησαν ένας νεαρός ΑμεΑ και μέλος του συνδικάτου των εργαζομένων του ΟΑΣΑ για το περιστατικό με την προσβολή νεαρού με αμαξίδιο από οδηγό λεωφορείου, το οποίο έκανε το γύρο του διαδικτύου με το βίντεο που τράβηξε ο νεαρός Χρήστος.

Ο Κώστας Κοτέας, περιέγραψε τις μετακινήσεις του ως «μεγάλη ταλαιπωρία», αφού «δεν έχει παντού ράμπες».

«Εγώ πιο πολύ είμαι με το καροτσάκι, για να πάω κάπου πρέπει να πάω με τον πατέρα μου. Τα λεωφορεία δεν μας παίρνουν. Οι οδηγοί λένε: δεν έχουν ράμπες τα λεωφορεία και δεν κατεβαίνουν να μας πάρουν», συμπλήρωσε και είπε πως το ίδιο συμβαίνει και με τα ταξί, που δεν σταματούν να πάρουν άτομα με αμαξίδιο.

Ο Φώτης Νικολακόπουλος, μέλος του συνδικάτου των εργαζομένων του ΟΑΣΑ χαρακτήρισε «πολύ ατυχές περιστατικό» αυτό με τον συνάδερφό του και τον νεαρό σχολιάζοντας πως, «δεν έπρεπε να μιλήσει του Χρήστου με τέτοιον τρόπο. Πρέπει να είμαστε πιο ευαίσθητοι με άτομα με αναπηρίες».

Ερωτηθείς για το αν οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να βοηθούν τους ΑμεΑ, απάντησε πως, «πρέπει οι οδηγοί να βοηθούν αυτόν τον άνθρωπο» και εξήγησε ότι, «μπορεί να υπάρχουν κακοτεχνίες στα πεζοδρόμια ή παρκαρισμένα οχήματα, που δεν μας αφήνουν».

Και κατέληξε ότι, το site του ΟΑΣΑ λέει ότι το ? των λεωφορείων δεν έχουν ράμπα, αυτό είναι λάθος, όλα τα οχήματα μετά το 2000 διαθέτουν ράμπες. Εφόσον κυκλοφορούν τα λεωφορεία, επιθεωρούνται.

Σήμερα ο νεαρός Χρήστος που τράβηξε το βίντεο με τον οδηγό του ΟΑΣΑ θα γίνει δεκτός από τον υπουργό Μεταφορών, Χρήστο Σταϊκούρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Elias”: βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας την Δευτέρα

Τροχαίο - Πάτρα: Σκοτώθηκαν 3χρονο παιδί και ο παππούς του (εικόνες)

Φθιώτιδα: ΑμεΑ έπεσε στη θάλασσα με το αμαξίδιό του