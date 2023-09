Κοινωνία

Σε πειθαρχικό έλεγχο ο οδηγός του ΟΑΣΑ για απρεπή συμπεριφορά σε ΑμεΑ (βίντεο)

Την αντίδραση του ΟΑΣΑ και της ΟΣΥ προκάλεσε το σκηνικό με τον οδηγό λεωφορείου που πρόσβαλλε νεαρό με αμαξίδιο.

«Οι διοικήσεις των ΟΑΣΑ και ΟΣΥ λαμβάνοντας γνώση για περιστατικό απρεπούς και καταδικαστέας συμπεριφοράς οδηγού σε επιβάτη με αναπηρικό αμαξίδιο, έδωσαν εντολή για τις προβλεπόμενες ενέργειες σχετικά με πειθαρχικό έλεγχο του εμπλεκόμενου οδηγού. Προσβλητικές συμπεριφορές όπως αυτή, όχι μόνο δεν συνάδουν με τις αρχές του ομίλου αστικών συγκοινωνιών …..αλλά είναι καταδικαστέες και θα έχουν προβλεπόμενες κυρώσεις», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο που κάνει το γύρο των social media.

Στο βίντεο που τράβηξε νεαρός που κινείται με αμαξίδιο, φαίνεται ότι, ενώ πάει να μπει στο λεωφορείο του ΟΑΣΑ, δεν λειτουργεί η ράμπα και ο οδηγός του μιλά με άσχημο τρόπο, «κατηγορώντας τον» πως βγαίνει έξω χωρίς βοήθεια.

Το βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου και έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις και σκληρές κριτικές.

