Μαφία: Πέθανε πρώην αρχηγός της Κόζα Νόστρα

Λίγους μήνες μετά από την σύλληψη του, αφού φυγοδκιούσε για δεκαετίες, πέθανε ο Ντενάρο, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Ο πρώην αρχηγός της Κόζα Νόστρα, Ματέο Μεσίνα Ντενάρο, πέθανε πριν από λίγο στις φυλακές της πόλης Λ΄'Ακουιλα. Εξήντα δύο ετών, είχε συλληφθεί τον περασμένο Ιανουάριο στο Παλέρμο της Σικελίας, έπειτα από 30 χρόνια φυγοδικίας και έπασχε από καρκίνο του παχέος εντέρου σε προχωρημένο στάδιο.

Παρά τις εκκλήσεις των εισαγγελέων να συνεργαστεί με την δικαιοσύνη, είχε αρνηθεί επανειλημμένα να αποκαλύψει τα μυστικά του.

Υπό την «ηγεσία του», η ιταλική μαφία εξασφάλισε τεράστια χρηματοοικονομική εξουσία.

Δεν δίστασε να διατάξει την δολοφονία μικρών παιδιών, για να «τιμωρήσει» μετανοημένους μαφιόζους που είχαν αποφασίσει να στηρίξουν την προσπάθεια της δικαιοσύνης.

Επί τουλάχιστον τρεις δεκαετίες, ο Μεσσίνα Ντενάρο -αρχικά μαζί με τον Μπερνάρντο Προβεντσάνο- είχε τον απόλυτο έλεγχο της διακίνησης ναρκωτικών της Κόζα Νόστρα, σε συνεργασία με «μαφίες» της Λατινικής Αμερικής, αλλά και με την Ντράνγκετα, την μαφία της Καλαβρίας.

Mεταξύ άλλων, ήταν ο εντολοδότης των δολοφονιών δύο δικαστικών - σύμβολα του αγώνα κατά της μαφίας - του Τζοβάνι Φαλκόνε και του Πάολο Μπορσελίνο, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στη Σικελία το 1992.

